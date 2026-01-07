Kocaeli'de balık tezgahlarında durgunluk: 'Bu yıl balıkta yokluk yaşıyoruz'

Kocaeli'de balık tezgahlarında durgunluk

Kocaeli’de balık sezonunun en verimli ayları geride kalırken tezgahlarda belirgin bir azalma yaşanıyor. İzmit’te balıkçılık yapan Kemal Bineklioğlu, sezonun doğal döngüsü ve güncel fiyatlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sezonun doğal döngüsü

Bineklioğlu her yıl eylül ayında başlayan balık bolluğunun ocak ayına kadar sürdüğünü, ocak sonrasının ise şubat sonuna kadar denizlerde balık miktarının en düşük seviyeye indiğini vurguladı. "Hamsi bu dönemde azalır ve göç eder. Şubat ayının sonundan nisan ayına, hatta yaza kadar balık yeniden toparlanır ve mayıs ayındaki av yasağına kadar vatandaşın tüketebileceği balıklar çıkar" dedi.

Bu yıl 'kırım' senesi: fiyatlar ve yokluk

"Bu sene kırım senesi. Nasıl meyve-sebze de düşüş olduysa, balıkta da aynı durum var. Bu yıl balıkta yokluk yaşıyoruz" diyen Bineklioğlu, kıtlık ve fiyat artışının tezgahlara yansıdığını belirtti.

Tezgahlarda güncel fiyatlar: Hamsinin kilogramı 250 ile 500 lira arasında değişirken, istavrit 200-300, mezgit 350-500, tekir 400-450, uskumru 250, çinekop ise 600 liradan satılıyor. Deniz çuprasının tanesi 350, deniz levreğinin tanesi ise 450 liradan alıcı buluyor.

Balık, doğal ve sağlıklı alternatif

Bineklioğlu, balığın kırmızı ete karşı hâlâ tercih edilebilecek bir alternatif olduğunu belirterek fiyat karşılaştırması yaptı: "Hamsi 250-400 lira, istavrit 200 lira, mezgit 350 lira, tekir 400 lira, uskumru 250 lira. Bu fiyatlara piyasadan hiçbir kırmızı et ürünü alamazsınız."

Balığın sağlıklı bir seçenek olduğunu vurgulayan balıkçı, tavuk tüketimiyle ilgili olarak da "Tavuk 40 günde şişirilen bir ürün. ’Tavuk yenmez’ demiyorum, ben de yiyorum, haftada bir gün kesinlikle yerim ama balığı her gün yeseniz de zarar vermez" ifadelerini kullandı.

