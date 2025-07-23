Köklerinden Dünyaya Uzanacak Firmalara Millileştirme Ödülü

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025), ASELSAN, tedarikçisi olarak çalışmaya başlayan ve ürünlerini ihracata dönüştüren firmalara millileştirme ödülleri sundu. Ödül töreninde konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Tedarik ekosistemiyle büyüyoruz. Bütün ekosistemi besleyen bir tarafımız var" ifadelerini kullandı.

ASELSAN'ın Vizyonu

Akyol, ASELSAN'ın hedeflediği büyüme stratejisini ve işbirliklerini vurgulayarak, iş dünyasının önemli paydaşlarıyla birlikte daha da güçlenmeyi amaçladıklarını belirtti.

Bu ödüller, Türkiye'nin savunma sanayiindeki millileşme ve yerli üretim hedeflerinin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. IDEF 2025, küresel iş birliğinin arttığı bir platform haline gelirken, ASELSAN'ın desteğiyle yerli firmaların uluslararası alanda daha fazla görünür olması bekleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında ASELSAN tedarikçisi olarak çalışmaya başlayan, ilerleyen süreçte bu ürün ve teknolojiler ile ihracata başlayan firmalara ödülleri törenle verildi. Ödül törenine katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında ASELSAN tedarikçisi olarak çalışmaya başlayan, ilerleyen süreçte bu ürün ve teknolojiler ile ihracata başlayan firmalara ödülleri törenle verildi. Ödül törenine katılan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, konuşma yaptı.