Konut Fiyat Endeksi Temmuzda Aylık %0,9, Yıllık %32,8 Arttı
TCMB verileri açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.
KFE (2023=100) temmuzda bir önceki aya göre %0,9 artarak 187,7 seviyesine yükseldi. Endeks, temmuzda yıllık bazda %32,8 artış gösterirken, aynı dönemde reel olarak %0,5 azalış kaydedildi.
Üç büyük ilde KFE değişimleri şu şekilde gerçekleşti: İstanbul'da aylık %0,6 artış, Ankara'da aylık %1,2 artış ve İzmir'de aylık %1 azalış görüldü.
Geçen yılın aynı ayına göre endeks değerlerindeki artışlar ise İstanbul'da %33,5, Ankara'da %42,9 ve İzmir'de %31 olarak kaydedildi.