Konut Fiyat Endeksi Temmuzda Aylık %0,9, Yıllık %32,8 Arttı

TCMB verilerine göre KFE (2023=100) temmuzda aylık %0,9 artışla 187,7 oldu; yıllık %32,8, reel bazda %0,5 azalış görüldü.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:15
TCMB verileri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.

KFE (2023=100) temmuzda bir önceki aya göre %0,9 artarak 187,7 seviyesine yükseldi. Endeks, temmuzda yıllık bazda %32,8 artış gösterirken, aynı dönemde reel olarak %0,5 azalış kaydedildi.

Üç büyük ilde KFE değişimleri şu şekilde gerçekleşti: İstanbul'da aylık %0,6 artış, Ankara'da aylık %1,2 artış ve İzmir'de aylık %1 azalış görüldü.

Geçen yılın aynı ayına göre endeks değerlerindeki artışlar ise İstanbul'da %33,5, Ankara'da %42,9 ve İzmir'de %31 olarak kaydedildi.

