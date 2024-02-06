Konut sahibi olmak isteyenlerin karşısına bir daha böyle fırsat gelmez! Hemen teslimli 72 ay vadeyle eviniz sizin olacak

Konut sahibi olmak isteyenlerin göbek atacağı harika fırsat Toki’den duyuruldu. Toki 72 ay vade seçeneğiyle 38 konutu satışa çıkarttı. Eğer uygun fiyat seçenekleriyle konut sahibi olmak istiyorsanız, kaçmaz fırsatı muhakkak yakamalısınız. 8 Şubat 2024 perşembe günü gerçekleşecek olan açık arttırmanın saati ise 10:30 olarak belirlendi. Emlak Yönetim ve Toki iş birliğiyle yapılacak olan açık arttırmada 38 konut %25 peşinat ödemesiyle satışa çıkartılacak.

TOKİ İLKADIM KONUTLARI AÇIK ARTTIRMA NE ZAMAN?

Toki, Samsun İlkadım'da gerçekleştireceği konut satışıyla 72 ay vade imkanıyla 38 konutu uygun fiyatlarla açık arttırmalı satışa çıkartacak. Toki tarafından sunulan bu eşsiz fırsatla konut sahibi olmak artık hayal değil! Samsun İlkadım'da yapılacak olan konut satışı, 8 Şubat 2024 Perşembe günü gerçekleşecek açık artırmada hayat bulacak.

TOKİ İLKADIM KONUTLARI VADE SAYISI NE KADAR?

Toki'nin sunacağı 38 konut, %25 peşinat ödemesiyle 72 ay vade seçeneğiyle satışa çıkartılacak. Bu fırsatı kaçırmak istemeyenler, 10:30'da başlayacak açık artırma için geri sayımı başlattı.





EN UYGUN DAİRE 1.194.899,00 TL’DEN BAŞLIYOR

Samsun İlkadım Kıran Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin ilk etabında yer alacak olan konutlardan en uygun fiyatlısı 2+1 tipinde ve 95.3 metrekare büyüklüğünde. En uygun nitelikte satışa çıkartılan bu konutun fiyatı ise 1.194.899,00 TL olarak belirlendi.

TEMİNAT BEDELİNİ YATIRANLAR AÇIK ARTTIRMAYA KATILABİLECEK

Açık artırmaya katılmak isteyenler, T.Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş'nin herhangi bir şubesinden kendilerine en uygun olana katılım teminatı bedelini yatırmaları gerekiyor. Bu 38 konut için en uygun teminat tutarı ise 100 bin TL olarak belirlendi. Toki tarafından sunulan bu muhteşem fırsatı kaçırmak istemeyenler, en kısa sürede ilgili banka şubelerine başvurarak katılım teminatlarını yatırmalı ve 8 Şubat'taki açık artırmada yerlerini almalı. Konut sahibi olma hayaliniz Toki'nin bu özel fırsatıyla gerçeğe dönüşebilir!