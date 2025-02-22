Konya'da ASRİAD Ekonomi Çalıştayı Yapıldı: Ekonomik Zorluklar ve Çözüm Önerileri

ASRİAD Ekonomi Çalıştayı'nda, TÜSİAD'ın açıklamaları eleştirildi, iş dünyasındaki zorluklar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 13:42
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 13:47
Konya'da ASRİAD Ekonomi Çalıştayı Yapıldı: Ekonomik Zorluklar ve Çözüm Önerileri

ASRİAD Ekonomi Çalıştayı Konya'da Gerçekleştirildi

Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, TÜSİAD yöneticilerinin açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. Yıldız, Türkiye'nin ekonomik durumunun siyasal gelişmeler nedeniyle kötüleştiğini belirterek, "Tabii sicilleri çok kabarık, geçmişte yaptıkları çok kötü işler var," dedi.

Ekonomik Zorluklar ve İş Dünyası

Yıldız, Konya'daki bir otelde düzenlenen ASRİAD Ekonomi Çalıştayı ve B2B İş Geliştirme Programı'nda yaptığı konuşmada, iş dünyasının bölgesel ve global gelişmelerin getirdiği zorluklarla mücadele ettiğini vurguladı. Yıldız, TÜSİAD yetkililerinin, ekonomiyi dışarıya şikayet eder bir tarzda eleştirdiğini ifade ederek, "Bunu bir Türkiye sevdalısı olarak söylüyorum. Geçmişte hepimiz bu grubu hatırlarız. Türkiye’yi bir grup azınlıkla sömürmeye çalışan elit insanların yeni bir tehdidiyle karşı karşıyayız," dedi.

Finansal İstikrar ve İş Dünyasına Mesajlar

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk de toplantıda, ekonomide rasyonelleşme anlayışının önemine değindi. Öztürk, özel sektörün finansal istikrar programına katkıda bulunmasının gerekliliğini vurgulayarak, "İhracata daha fazla yönelmeliyiz. Zorlu süreçten kurtulmanın en hızlı yolu iç ve dış ticaret çeşitliliğimizi artırmaktan geçiyor," dedi.

Konuşmaların ardından iş insanları, ticari iş birlikleri ve yatırım konularında görüşmeler gerçekleştirdi.

Konya'da Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Ekonomi Çalıştayı ve B2B İş Geliştirme Programı...

Konya'da Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Ekonomi Çalıştayı ve B2B İş Geliştirme Programı düzenlendi. ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, programda konuşma yaptı.

Konya'da Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Ekonomi Çalıştayı ve B2B İş Geliştirme Programı...

Konya'da Asrın İşinsanları Derneği (ASRİAD) Ekonomi Çalıştayı ve B2B İş Geliştirme Programı düzenlendi. ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, programda konuşma yaptı.

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Konya'da ASRİAD Ekonomi Çalıştayı Yapıldı: Ekonomik Zorluklar ve Çözüm Önerileri

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