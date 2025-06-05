Konya'daki Elektromanyetik Uyumluluk Test Merkezi, Sanayicilere Kolaylık Sağlıyor

Sanayicilerin İhtiyaçlarına Çözüm Üretiyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK) bünyesindeki "Yankısız Oda"da gerçekleştirilen elektromanyetik uyumluluk testleri, sanayicinin maliyet ve zamandan tasarruf etmesine olanak tanıyor. İhracat yapmak isteyen tüm elektrikli ve elektronik ürünler için bu testlerin yapılması, çevre illere de hizmet vermesi açısından büyük bir avantaj sağlıyor.

Çevre İllerle Genişleyen Hizmet Ağı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eş finansmanı ile kurulan bu test merkezi, aynı zamanda Kayseri, Adana, Karaman ve Niğde gibi çevre illere hizmet sunuyor.

İhracatta Zorunlu Adım: Test Süreci

KTO Yenilikçi Teknolojiler Merkezi Genel Müdürü Galip Öztürk, tüm sektörlere hitap eden testlerin, ürünlerin ihracatında gerekli olan CE belgeleri için şart olduğuna dikkat çekiyor. Öztürk, "Yankısız odamızda, elektromanyetik uyumluluk testleri yapıyoruz. Türkiye'de az sayıda yankısız oda var. Geçen yıl Türk Akreditasyon Kurumu'ndan da akredite olduk. Bölgede tekiz," diyerek merkezin önemine vurgu yaptı.

Hızlı ve Etkili Çözümler

Öztürk, sanayicilerin geçmişte test ihtiyaçlarını İstanbul veya Ankara'daki merkezlerden karşıladığını belirterek, "Bir arıza oluştuğunda git gel yapmak sanayicilerimizi yoruyordu ve maliyetleri artırıyordu. Artık burada bu hizmete çok daha kolay ulaşabiliyorlar," ifadelerini kullandı.

Katma Değerli Ürünler için Önemli Bir Merkez

AKİTEK mühendislerinden Mohammed Uzman, testlerin büyük bir titizlikle yapıldığını belirtti. Uzman, "Evde kullanılan beyaz eşyalarla birlikte endüstride kullanılan parçaların test hizmetini sunuyoruz. Bu merkez, Organize Sanayi Bölgesi için katma değerli ürün çıktısı almak açısından önemli," dedi. Ayrıca, yurt dışından hizmet alma sürecinin uzadığına dikkat çekerken, Anadolu'daki sanayicilere daha hızlı çözümler sunmanın önemini vurguladı.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK) bünyesinde faaliyet gösteren "Yankısız Oda"da gerçekleştirilen elektromanyetik uyumluluk testleriyle, sanayicinin maliyet ve zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK) bünyesinde faaliyet gösteren "Yankısız Oda"da gerçekleştirilen elektromanyetik uyumluluk testleriyle, sanayicinin maliyet ve zamandan tasarruf etmesi sağlanıyor.