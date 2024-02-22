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Köşeye attığınız 15.000 TL’niz varsa tarlanızı alacaksınız! Ziraat Bankası duyurdu

Kıyıya köşeye atmış olduğunuz 15.000 TL’niz varsa o banka müjdeyi duyurdu! Ziraat Bankası gayrimenkul satış kısmından 15.000 TL teminat bedeliyle 729.250 metrekarelik tarlayı satışa çıkardı. Krediye uygun olan tarla alıcısını bekliyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 09:28
Köşeye attığınız 15.000 TL’niz varsa tarlanızı alacaksınız! Ziraat Bankası duyurdu

Köşede biriktirmiş olduğunuz 15.000 TL’niz varsa ve yatırım yapmak istiyorsanız harika fırsat Ziraat Bankası’nın satışa çıkardığı gayrimenkul fırsatlar arasından duyuruldu. 15.750 TL teminat bedeli ile 729.250 metrekarelik tarla satışa çıkartıldı. Teklif usulü satışa çıkartılan bu tarla için son 7 gün kaldı. Vatandaşlar 7 gün içerisinde belirtilen 15.750 TL teminat bedelini ödemeleri durumunda teklif usulü ihaleye katılım sağlayabilecekler. Başlangıç bedelinden minimum artışı miktarına kadar tüm detaylar belli oldu. İşte Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde satışa çıkartılan tarlanın detayları…

262.500 TL BAŞLANGIÇ BEDELİ İSTENİYOR

Satışa söz konusu olan 729.250 metrekarelik tarla için Ziraat Bankası tarafından 262.500 TL başlangıç bedeli istendiği belirtildi. Bu tarla için minimum artış miktarı ise 1.000 TL olarak duyuruldu. Şu anda güncel olarak tarlaya gelmiş olan teklif 264.000 TL olarak paylaşıldı. Bu tarlaya sahip olmak isteyen vatandaşlar, belirtilen teminat miktarını yatırdıktan sonra minimum 1.000 TL artışta bulunarak tarlanın sahibi olmaya hak kazanabilecekler.

Köşeye attığınız 15.000 TL’niz varsa tarlanızı alacaksınız! Ziraat Bankası duyurdu

729.250 METREKARELİK TARLA KREDİYE UYGUN OLARAK SATIŞA ÇIKARTILDI 

Ziraat Bankası gayrimenkul tarafından satışa çıkartılan 729.250 metrekarelik Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesindeki Çat mahallesinde yer alan bu tarlanın krediye uygun olduğu da Ziraat Bankası tarafından duyuruldu. Söz konusu olan taşınmazın teklifi usulü satışı için ilgili şube Hilvan Şanlıurfa Ziraat Bankası şubesi belirlendi.

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