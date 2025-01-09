KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 12:48
KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, AA'nın Oylamasında

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) organizesiyle düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Bu etkinlik, fotoğrafçılığın önemini vurgularken, aynı zamanda yılın en etkileyici anlarını da öne çıkarmayı amaçlıyor.

İbrahimcioğlu, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda eserleriyle dikkat çeken fotoğrafçıları desteklemek amacıyla bu oylamaya katıldığını ifade etti. KOSGEB olarak, sanatı ve kültürü desteklemenin yanı sıra, yenilikçi projeleri teşvik etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Oylama sonucunda belirlenen kazananlar, hem AA'nın resmi web sitesinde hem de sosyal medya hesaplarında duyurulacak. İbrahimcioğlu, oylamaya katılan tüm sanatçılara başarılar dileyerek, sanatın toplumda yarattığı etkiyi dile getirdi.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran...

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

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