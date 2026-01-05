KOSGEB'den Girişimcilere 2 Milyon TL'ye Kadar Destek

KOSGEB Girişimci Destek Programı: 2 Milyon TL'ye Kadar Destek

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla yürütülen Girişimci Destek Programı kapsamında işini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon TL'ye kadar destek sağlanacağını açıkladı. Murzioğlu, kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Finansman Desteği kapsamında ise 1 milyon TL'ye kadar işletme sermayesi desteği sunulacağını belirtti.

Destekler ve koşullar

Açıklamaya göre, İş geliştirme desteği kapsamında girişimcilere; 1,5 milyon TL’ye kadar, yüzde 80 oranında, geri ödemeli destek verilecek. Girişimcinin kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması halinde destek üst limiti 150 bin TL artırılacak. Destek kapsamında işletmelerin personel, makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve hizmet alımı giderleri karşılanacak.

Kredi Finansman Desteği kapsamında ise 1 milyon TL’ye kadar işletme sermayesi desteği sağlanacak. Bu destek, kredi anlaşmalı bankalar aracılığıyla kullandırılacak; kredi finansman maliyetinin yüzde 50’si KOSGEB tarafından geri ödemesiz karşılanacak ve azami kredi vadesi 36 ay olacak.

Desteklenecek sektörler ve değerlendirme süreci

Program kapsamında imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme ve barındırma ve diğer bilgi hizmet faaliyetleri, bilimsel araştırma ve geliştirme sektörleri desteklenecek. Başvurular, sektör bazında oluşturulan kurullarda KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilecek.

Değerlendirme sürecinde ülke genelinde ilk bin, il bazında ilk 6 proje jüri değerlendirmesine davet edilecek. Jüri ve kurul puanlarının ortalamasına göre yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500, il bazında ilk 3 proje destek almaya hak kazanacak. İsteyen kadın veya genç girişimciler yalnızca Kredi Finansman Desteğinden yararlanabilecek. Jüri puanı 50 ve üzeri olup sıralamaya giremeyen kadın veya genç girişimciler ise Kredi Finansman Desteğinden faydalanabilecek.

Başvuru süreci ve diğer hususlar

Başvuruların başladığını ve 31 Ocak 2026 tarihine kadar devam edeceğini hatırlatan Murzioğlu, geri ödemeli desteklerde fâiz ve komisyon uygulanmayacağını, geri ödemelerin 36 aylık program süresi sonunda başlayacağını açıkladı. Başvuru yapacak işletmenin; İş Kurma Desteği için KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren 0-1 yaş aralığındaki işletme olması ve KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda ve işletme beyanının güncel olması gerektiği vurgulandı.

Murzioğlu, programın fikri olan ancak sermayeye erişimde zorlanan girişimciler için önemli bir fırsat olduğunu, özellikle kadın ve genç girişimcilerin üretime daha güçlü katılımını hedeflediklerini belirtti. Detaylı bilgilere KOSGEB internet adresinden ulaşılabileceği ifade edildi.

SAMSUN TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU, "KOSGEB GİRİŞİMCİLERİNİ SEÇİYOR" MOTTOSUYLA YÜRÜTÜLEN GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA İŞİNİ KURMAK VE GELİŞTİRMEK İSTEYEN GİRİŞİMCİLERE 2 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK SAĞLANACAĞINI AYRICA, KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERİN FİNANSMANA ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA KREDİ FİNANSMAN DESTEĞİ KAPSAMINDA İSE 1 MİLYON TL’YE KADAR İŞLETME SERMAYESİ DESTEĞİ SUNULACAĞINI SÖYLEDİ.