KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2. Çağrı Başvuruları Başladı

KOSGEB İş Geliştirme Desteği 2024 Yılı 2. Çağrı Başvuruları Açıldı

KOSGEB, Girişimci Destek Programı kapsamındaki İş Geliştirme Desteği'nin 2024 yılı için 2. çağrı başvurularını başlattığını duyurdu. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, girişimcilerin projeleri ile kendilerini ifade etmeleri, yeni işletmelerin sürdürülebilirliğini destekleme amacını güdüyor.

Destek Tutarında Önemli Artış!

KOSGEB, 2024-2028 stratejileri çerçevesinde, Girişimci Destek Programı'nın üst limitini 375 bin liradan 2 milyon liraya yükseltti. 2024 yılı 1. Çağrı başvuruları 10 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi; bu süreçte 3,380 girişimci başvuruda bulundu. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 984 girişimci, 15 Ağustos'a kadar jürilerin önüne çıkacak.

Başvuru Süreci ve Destek Oranları

Bugün itibarıyla başlayarak 30 Ağustos'ta sona erecek olan İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon liraya kadar yüzde 80 oranında geri ödemeli destek verilmesi öngörülüyor. Ayrıca, genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olan girişimciler için destek miktarına 150 bin lira ekleniyor.

Desteklenecek Giderler

Destekler, işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp alımları, yazılım giderleri, eğitim ve danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz gibi pek çok alanda geçerli. Ayrıca, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları gibi hizmetlerin alınması da desteklenmektedir.

Hangi Sektörler Yararlanabiliyor?

NACE Rev. 2'ye göre, imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve bilimsel araştırma gibi sektörlerde hizmet veren işletmeler bu destekten yararlanma fırsatına sahip. Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz veya komisyon alınmayacak ve geri ödemeler, 36 aylık program süresi tamamlandıktan sonra başlayacak.