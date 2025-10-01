KOSGEB Kapasite Geliştirme 3. Dönem Başvuruları Açıldı — 20 Milyon TL'ye Kadar, 36 Ay, 20 Puan Destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı 3. dönem başvurularının açıldığını, 31 Ekim'e kadar başvuru alınacağını ve 20 milyon TL'ye kadar 20 puan destek verileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:25
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nın bu yılın 3. başvuru döneminin açıldığını duyurdu. Kacır paylaşımında, programın KOBİ'lerin üretkenliğini ve rekabet gücünü artırmaya odaklandığını vurguladı.

'20 milyon liraya kadar, 36 ay vadeli kredi için 20 puanlık finansman desteği sağlıyoruz.' ifadesini kullanan Kacır, ilk iki dönemde elde edilen sonuçlara da dikkat çekti: 1647 işletmemizin 25,5 milyar lira krediye uygun koşullarda erişimini sağladıklarını belirtti.

Başvuru süresi ve hedef

Kacır, program için başvuruların 31 Ekim'e kadar alınacağını açıkladı. Programın amacı, KOBİ'lerin verimliliğini, dayanıklılığını, üretimini, pazar büyüklüğünü ve kurumsal kapasitesini artırmaya yönelik ölçek büyütme yatırımlarını desteklemektir.

Destek kapsamı

Kapsam dahilinde işletmelerin makine-teçhizat, kalıp, yazılım, personel, hizmet alımı giderleri ve işletme sermayesi için finansal kuruluşlardan kullanacakları kredinin faiz/kar payı giderlerine, ilgili finansal kuruluşlarla imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde geri ödemesiz destek sağlanacaktır. Program, KOBİ'lerin bir kez faydalanabileceği bir destek mekanizmasıdır.

Hangi sektörler başvurabilir?

KOSGEB internet sitesindeki bilgilere göre programa başvurabilecek sektörler arasında telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme ve barındırma ile diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri yer alıyor. Ayrıca program, büyük işletmelerin tedarikçilerinin geliştirilmesine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Başvuru koşulları

Programdan yararlanmak isteyen işletmeler için aranan asgari şartlar şunlardır: işletmenin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması, işletme beyanının güncel olması, işletme sınıfının küçük veya orta büyüklükte olması, limited veya anonim şirket statüsünde bulunması ve hızlı büyüyen işletme niteliğine sahip olması gerekmektedir.

Detaylar ve başvuru koşullarına ilişkin açıklamalar KOSGEB'in resmi internet sitesinde yer almaktadır.

