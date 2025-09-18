Kreatif Endüstriler Dünya Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın Yaklaşık %3'ünü Oluşturuyor

YUNUS TÜRK - Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, kreatif endüstrilere yönelik gündemlerinin bulunduğunu belirtti.

Dağlıoğlu, tasarım, reklamcılık, oyun, televizyonlardaki diziler ve sinema gibi geniş bir kapsamı olan kreatif sektörlerin önemine dikkat çekti.

Konuşmasında, "Onları da buradaki katılımcılarla paylaşma imkanımız oldu. Kreatif endüstrilerin dünya Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GYSH) yaklaşık yüzde 3'ünü oluşturduğu tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, ilgili paylaşımların katılımcılarla paylaşıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, ikinci gününde devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Teknofest alnında bulunan Küme Vakfı'nın Alan Standını ziyaret ederek konuşma yaptı.