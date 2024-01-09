Kredi çekmek isteyenler için yeni dönemin kapıları açıldı

Uygun faiz ve şartlarda kredi için o uygulama hayata geçilirken bireysel emeklilik katılımcıları için 1 Ocak 2024 tarihiyle beraber sözleşmelerini bankalara teminat edilerek bankalardan uygun faizli kredi için başvuru koşulları belli oldu.



Kefil, maaş bordrosu, gelir belgesi ve araç teminatında belgelerle beraber kredi çekilirken bankanın istediği belgeler tamamlanarak BES'in çıkış noktası olduğu açıklandı. BES kullanıcıları, sözleşmeleri bankalara teminat olarak gösterebilecek. Bu sayede uygun şartlarda kredi kullanabilecekler. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, uygulamanın 2023 Mart düzenlemesiyle beraber hayata geçirilirken Yılmaz, kredi çekerken BES'te birikimli olan parayı teminat olarak bakılardan kredi çekilebilir.





BES LİMİTİ

Uzman Yılmaz, limitin bankaların belirlediği kişinin kredi isteğiyle beraber buradaki rakamlarında değişiklikler oluğunu belirtti.

BES üzerinde sözleşme teminatı olurken bireysel emeklilik sistemin iptal edileyeceğini açıklayan Yılmaz, normalde iş kanununa göre sistemin içerisinde 2 ay içerisinde vazgeçişler yaşanabildiğine değindi. Zorunlu katılım ve sürdürülebilirlik durumlarından ötürü BES tarafından banka teminatlarında sistemden çıkış olmayacağının altını çizdi.

