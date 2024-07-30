Kredi çekmek isteyenlere özel 3 günlük kampanya! Faizsiz 200.000 TL kredi verilecek!

Son dönemlerde, Merkez Bankası tarafından uygulanan parasal sıkılaşma politikalarının etkisiyle bankaların kredi faiz oranlarında ciddi bir artış yaşanmıştı. Bu durum, bireysel ve ticari kredilerin yanı sıra taşıt kredileri üzerinde de önemli bir baskı oluşturmuş, araç almak isteyenler için kredi çekmenin oldukça zor bir hale gelmesine yol açmıştı. Ancak bu duruma çare olarak, Citroën’den önemli bir müjde geldi. Citroën, kredi faiz oranlarında sunduğu yeni kampanya ile dikkatleri üzerine çekti. Şirket, 200 bin TL'ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunarak araç sahibi olmak isteyenlere büyük bir avantaj sağlamayı hedefliyor.

Citroën’den Faizsiz Kredi ile Araç Sahibi Olma Şansı

Citroën, araç alımlarında kullanılmak üzere başlattığı faizsiz kredi kampanyası ile hem bireysel müşterilerine hem de ticari araç sahiplerine cazip fırsatlar sunuyor. Bu özel kampanya, özellikle bankaların yüksek faiz oranlarından etkilenen tüketiciler için önemli bir alternatif sunuyor. Faizsiz kredi fırsatından yararlanmak isteyenler için belirlenen süre ise oldukça kısıtlı; kampanya sadece 3 gün sürecek. Bu nedenle, kredi başvurusu yapmak isteyenlerin hızlı hareket etmeleri gerekecek.

Citroën Araç Modellerinde Sunulan Kredi Kampanyaları





Citroën’in sunduğu faizsiz kredi kampanyası, farklı araç modelleri için çeşitli seçenekler sunuyor. İşte Citroën'in kampanya kapsamındaki detaylar:

Citroën Ami: Bu modelde 120.000 TL’ye kadar olan kredilerde %0 faiz oranı sunulurken, 200.000 TL kredi için %1,99 faiz oranı uygulanmaktadır. Her iki seçenek de 12 ay vade ile sunulmaktadır.

Citroën C4: Citroën C4 modelinde de benzer şekilde, 120.000 TL krediye %0 faiz ve 200.000 TL krediye %1,99 faiz uygulanmaktadır. Kredi süresi yine 12 ay olarak belirlenmiştir.

Citroën Elektrikli Ë-C4 ve Ë-C4 X: Elektrikli araç almak isteyenler için 180.000 TL’ye kadar %0 faizli kredi veya 300.000 TL’ye kadar %1,99 faizli kredi seçenekleri sunulmaktadır. Bu kampanya da 12 ay vade ile geçerlidir.

Citroën C4 X: Bu modelde de 120.000 TL krediye %0 faiz, 200.000 TL krediye ise %1,99 faiz uygulanmaktadır. Kredi süresi 12 ay olarak belirlenmiştir.

Citroën C5 Aircross Shine Bold ve E-Series: Bu modellerde 250.000 TL’ye kadar olan kredilerde %1,99 faiz oranı sunulmaktadır. Kredi süresi ise 12 ay olarak belirlenmiştir.

Yeni Citroën Berlingo: 200.000 TL’ye kadar olan kredilerde faizsiz kredi fırsatı sunulmaktadır. Bu kampanya da 12 ay vade ile geçerlidir.

Yeni Citroën Berlingo Van: Bu modelde 120.000 TL’ye kadar faizsiz kredi veya 200.000 TL’ye kadar %1,99 faizli kredi seçenekleri sunulmaktadır. Kredi süresi 12 ay olarak belirlenmiştir.

Yeni Jumpy Spacetourer: Bu modelde 200.000 TL’ye kadar faizsiz kredi fırsatı sunulmaktadır. Kredi süresi ise 12 ay olarak belirlenmiştir.

Yeni Jumpy Van: 120.000 TL’ye kadar faizsiz kredi veya 200.000 TL’ye kadar %1,99 faizli kredi seçenekleri sunulmaktadır. Kredi süresi 12 ay olarak belirlenmiştir.

Yeni Citroën Jumper: 250.000 TL’ye kadar olan kredilerde faizsiz kredi fırsatı sunulmaktadır. Bu kampanya da 12 ay vade ile geçerlidir.

Kampanya Başvuru ve Şartlar

Citroën tarafından sunulan faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların, belirlenen 3 günlük süre içinde başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Kampanya kapsamında başvurusu onaylanan kişilere, isterlerse faizsiz kredi seçeneği, isterlerse de %1,99 faiz oranı ile daha yüksek limitli nakit para desteği sağlanacaktır. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin, Citroën satış bayilerine başvurarak gerekli işlemleri yapmaları gerekmektedir.

Kampanya Süresi ve Önemli Tarihler

Citroën’in faizsiz kredi kampanyası, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak şekilde düzenlenmiştir. Bu tarih, kampanyanın son başvuru tarihi olup, başvuruların bu tarihe kadar tamamlanması gerekmektedir. Kampanya süresi boyunca faizsiz kredi fırsatını kaçırmak istemeyenler için geri sayım başlamış durumda.

Citroën’in sunduğu faizsiz kredi kampanyası, yüksek faiz oranlarının araç alımını zorlaştırdığı bu dönemde önemli bir fırsat sunuyor. Araç almak isteyenler için, faizsiz kredi avantajı ile ekonomik olarak rahat bir nefes almak mümkün olabilir. Başvuru sürecinin hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanması gerektiği bu kampanya, araç sahibi olma hayali kuranların fırsatını değerlendirebileceği büyük bir avantaj sunuyor.