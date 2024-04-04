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Kredi kartı olana büyük şok! Artık limitiniz bu kadar olacak!

Kredi kartı limitleriyle ilgili yeni kararlar! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 14:33
Kredi kartı olana büyük şok! Artık limitiniz bu kadar olacak!

Kredi kartı limitleri bugünden sonra bu şekilde uygulanacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KREDİ KARTI LİMİTLERİYLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

Merkez Bankası tarafından alınan kredi kartı faiz kararlarına göre kredi kartı nakit işlemleri faiz oranı yüzde 5 olarak belirlenmişti. Yerel seçimlerin bitmesiyle kredi kartı limitlerinde de değişiklikler yapıldı. İktisatçı Hayri Kozanoğlu konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 

kredi kartı limitleriyle ilgili düzenlemeler

'Seçimden sonra kredi kartının faizlerini artırma, limitleri sınırlama, asgari ödemeleri yükseltme gibi adımlar olacak. Akut borç sorunları olacak. Dinamik bir toplumsal direnç biçimi olarak borçlular hareketinin çok ciddi potansiyeli var.' Merkez Bankası tarafından alınan kararlara göre kart limitlerinin düşürülmesi bekleniyor. BDDK sınırlamalarına göre birçok banka müşterilerin kredi kartı faizlerini aylık kazancın 10 katına kadar çıkarmıştı. Düzenlemeler sonrasında ise kart limitlerinde sınırlama gelecek ve kart limitleri aylık kazancın 4 katı olarak hesaplanacak. 

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