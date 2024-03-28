Kredi kartıyla alışveriş yapanlar eyvah eyvah diyecek! Herkese SMS ile kara haber verildi

Kredi kartı kullanımı son dönemde giderek artıyor. Ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde geçimini sağlamaya çalışan vatandaşlar son çare olarak kredi kartına yöneliyor. Nakit sıkıntısı yaşanırken kredi kartı kullanmak milyonlarca insan için endişe verici bir duruma yol açtı.

Merkez bankasının kararı, nakit çekme miktarını sınırladı ve taksit ödemelerinin sayısını azalttı. Son dönemde kredi kartı taksitli ödemelerin kaldırılması ekonomi gündeminde yer alırken, bankalardan da raporlar geliyor. Ziraan Bankası'nın eski genel müdür yardımcısı ekonomist Şenol Babuscu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım https://twitter.com/senolbabuscu adresinden yayımlandı. İşte o paylaşım ve gelen bazı yorumlar;





Takipçilerden gelen bazı yorumlar















