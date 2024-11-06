Kremlin Sözcüsü Peskov, BRICS için Tek Para Birimine Gerek Olmadığını Açıkladı

Kremlin Sözcüsü'nden BRICS Açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS ülkeleri arasında bir tek para biriminin yaratılmasının şu an mümkün görünmediğini dile getirdi.

Moskova’daki Forumda Yapılan Açıklamalar

Peskov, başkent Moskova'da düzenlenen "Bilgi" başlıklı forumda yaptığı konuşmada, Kazan'da yapılan BRICS Liderler Zirvesi'nin son derece verimli geçtiğini belirtti. Peskov, "Çok sayıda misafirle, çok önemli müzakereler sonucunda çok önemli sonuçlar elde edildi. Bu sonuçlar hem ülkemiz hem de BRICS üyesi diğer ülkeler için geçerli." dedi.

Tek Para Birimi Gündemi Yok

BRICS'teki finans ve ekonomi işbirliklerinin ele alındığı zirvede tek bir para biriminin yaratılması ile ilgili önemli bir tartışmanın yaşanmadığını kaydeden Peskov, "BRICS nezdinde tek bir para biriminin oluşturulmasına dair herhangi bir önemli konuşma oldu mu? Hayır, olmadı. Bu, şu anda pek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Alternatif Ödeme Sistemine Yönelik Çalışmalar

Peskov, ülkeler arasında alternatif bir ödeme sistemi kurulmasına yönelik işbirliği konusunda henüz tam bir hazırlık bulunmadığını belirtti. Ancak, tüm ülkelerin, ABD dolarının dünya üzerinde bir politika aracı olarak kullanılmasının getirdiği tehditlerin farkında olduğunu vurguladı. Bu nedenle alternatif ödeme sistemine yönelik çalışmaların artmasının kaçınılmaz olduğu düşünülıyor.

Peskov, "Dünyadaki devletlerden birini bastırma girişimlerinde bir araç olarak SWIFT sisteminin kullanılmasının herkesin başına gelebileceğini anlıyorlar." diyerek, bu konudaki farkındalığın arttığını ifade etti.