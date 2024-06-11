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Kripto para piyasası paraşütsüz çakıldı! O rakamı görenler gözlerine inanamayacak

Kripto para piyasaları bu sıralar çalkantılı devam ediyor. Bir süredir aniden düşüş yaşayan kripto piyasası yatırımcısını tedirgin etmeye devam ediyor. Bitcoin (BTC) fiyatı, 7 Haziran'dan itibaren 70.000 doların altına indi. Bu düşüş daha devam edecek mi ? Kripto yatırımcısı ne yapacak ? İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 11.06.2024 16:24
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 16:24
Kripto para piyasası paraşütsüz çakıldı! O rakamı görenler gözlerine inanamayacak

KRİPTO PARA YATIRIMCILARI ÜZÜLECEK: BİTCOİN'DE DÜŞÜŞ!

Kripto para piyasaları bu sıralar çalkantılı devam ediyor. Bir süredir aniden düşüş yaşayan kripto piyasası yatırımcısını tedirgin etmeye devam ediyor. Bitcoin (BTC) fiyatı, 7 Haziran'dan itibaren 70.000 doların altına indi. Bu düşüş daha devam edecek mi ? Kripto yatırımcısı ne yapacak ? İşte detaylar…

KRİPTO

Kripto para piyasasında düşüş herkesi şaşkına çevirdi. Peki bu düşüş neden yaşand ? bunun nedeni ABD piyasaları açılmadan hemen önce açıklanan ekonomik verilerden kaynaklanıyor. Bu verilerin açıklanması Kripto para piyasalarını oldukça negatif etkiledi.

DÜŞÜŞ YATIRIMCIDA ŞOK YARATTI

Son zamanlarda kripto para piyasalarının düşüş yaşaması en çk yatırımcısını allak bullak etti. Bitcoin, 69.300 dolara kadar düşerken spot altın fiyatları da yüzde 3 oranında düşüş eğilimine girdi ve 2.306 dolara kadar geriledi. Bu ani değer kayıplarının nedenleri ise ekonomi verileri ve küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler olarak değerlendiriliyor.

ABD piyasaları açılmasına az bir zaman kala açıklanan veriler, ekonomik endişeleri daha da arttırdı. Özellikle Tarım Dışı İstihdam verisi, beklentilerin yüzde 20'den fazla üzerinde açıklanması piyasaları alt üst yaptı. Bu da enflasyon yönündeki baskıların bir süre daha süreceği olarak yorumlandı.

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