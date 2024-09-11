Kripto Para Piyasası Trump-Harris Münazarası Sonrası Değerlendi

Küresel Kripto Para Piyasası ve Münazara Etkisi

Küresel kripto para piyasası, Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasında gerçekleştirilen canlı münazara sonrasında kritik bir aşamaya girdi. Bu tartışmanın ardından, Bitcoin gibi önde gelen dijital varlıkların değerinde düşüşler kaydedildi.

Piyasa Değerinde Düşüş

Analiz platformu Coinmarketcap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %1 oranında azalarak 1 trilyon 990 milyar dolara geriledi. Küresel piyasalarda yaşanan bu düşüşte, Harris’in tartışmadaki performansı etkili bir rol oynadı. Anket verilerine göre, izleyicilerin %63’ü Harris’in daha iyi bir performans sergilediğini düşündü.

Trump'ın Kripto Politikasına Yansımalar

Harris ve Trump, kripto paralara karşı farklı tutum sergiliyor. Trump’ın 28 Temmuz tarihli açıklaması, ABD'nin dünyanın en büyük kripto merkezi olma hedefini içeriyordu. Ancak Harris’in etkili performansı, yatırımcıların piyasa üzerindeki güvenini zedelemiş olabilir.

Diğer Kripto Para Birimlerindeki Değişim

Kripto para piyasasındaki gerilemenin yanı sıra, Bitcoin son 24 saatte %0,75 değer kaybederek 56 bin 684 dolara düştü. **Ethereum** ise aynı süre zarfında %0,85 oranında azaldı ve 2 bin 329 dolar seviyelerine geriledi.

Piyasalardaki Genel Hava

Resesyon endişelerinin, kripto para piyasası üzerindeki olumsuz etkisi devam ediyor. Çeşitli ekonomik faktörler, yatırımcıların kararlarını şekillendirmekte önemli bir rol oynamaya devam ediyor.