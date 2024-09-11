DOLAR
34,02 0,09%
EURO
37,62 -0,37%
ALTIN
2.758,64 -0,21%
BITCOIN
1.923.190,51 1,95%

Kripto Para Piyasası Trump-Harris Münazarası Sonrası Değerlendi

Trump-Harris tartışması sonrası, küresel kripto para piyasasında düşüş yaşandı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:00
Kripto Para Piyasası Trump-Harris Münazarası Sonrası Değerlendi

Küresel Kripto Para Piyasası ve Münazara Etkisi

Küresel kripto para piyasası, Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasında gerçekleştirilen canlı münazara sonrasında kritik bir aşamaya girdi. Bu tartışmanın ardından, Bitcoin gibi önde gelen dijital varlıkların değerinde düşüşler kaydedildi.

Piyasa Değerinde Düşüş

Analiz platformu Coinmarketcap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %1 oranında azalarak 1 trilyon 990 milyar dolara geriledi. Küresel piyasalarda yaşanan bu düşüşte, Harris’in tartışmadaki performansı etkili bir rol oynadı. Anket verilerine göre, izleyicilerin %63’ü Harris’in daha iyi bir performans sergilediğini düşündü.

Trump'ın Kripto Politikasına Yansımalar

Harris ve Trump, kripto paralara karşı farklı tutum sergiliyor. Trump’ın 28 Temmuz tarihli açıklaması, ABD'nin dünyanın en büyük kripto merkezi olma hedefini içeriyordu. Ancak Harris’in etkili performansı, yatırımcıların piyasa üzerindeki güvenini zedelemiş olabilir.

Diğer Kripto Para Birimlerindeki Değişim

Kripto para piyasasındaki gerilemenin yanı sıra, Bitcoin son 24 saatte %0,75 değer kaybederek 56 bin 684 dolara düştü. **Ethereum** ise aynı süre zarfında %0,85 oranında azaldı ve 2 bin 329 dolar seviyelerine geriledi.

Piyasalardaki Genel Hava

Resesyon endişelerinin, kripto para piyasası üzerindeki olumsuz etkisi devam ediyor. Çeşitli ekonomik faktörler, yatırımcıların kararlarını şekillendirmekte önemli bir rol oynamaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Temmuz Ayında İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi
2
Kripto Para Piyasası Trump-Harris Münazarası Sonrası Değerlendi
3
Ticaret Bakanı Bolat, Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı'nda Gıda Perakendeciliğine Dikkat Çekti
4
Nadir Toprak Elementleri: Türkiye İçin Stratejik Değer
5
Güney Kore ile Türkiye Arasında Süper Hızlı Tren İşbirliği
6
Türkiye, Yeni Petrol Keşifleri ile Üretim Hedeflerini Artırıyor
7
Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Somali'ye Gidiyor

En düşük emekli maaşı 14.500 TL! İşte 4A- 4B'liye OVP zammı

Öğrencilere 2 dönemde 2 destek! 7.000 TL’ye ek 8.000 TL tek seferde ödenecek

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü