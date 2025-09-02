Kruvaziyer Turizminde Rekor Beklentisi: Yıl Sonu 2 Milyon Üzeri

YUNUS TÜRK - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin yıl sonu itibarıyla 2 milyonun üzerinde kruvaziyer turist ağırlayacağını tahmin ettiklerini belirtti. Bağlıkaya, bu sayının 2013'teki rekor yıl olan ve 2,2 milyonu aşkın kruvaziyer turisti ağırladıkları dönemin rakamlarını yakalama veya aşma potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Artış ve Beklenti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, ocak-temmuz döneminde Türkiye'ye 675 kruvaziyer gemisi ile toplam 1 milyon 58 binin üzerinde yolcu geldi. Bağlıkaya, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19’luk bir artışa denk geldiğini söyledi. "Böylelikle kruvaziyer turizminde rekor yıl olan ve 2,2 milyonu aşkın kruvaziyer turisti ağırladığımız 2013 yılı rakamlarını yakalayacağımızı veya üzerine çıkabileceğimizi öngörüyoruz," ifadelerini kullandı.

Pandemi Sonrası Toparlanma ve Türkiye'nin Konumu

Bağlıkaya, Kovid-19 pandemisinin ardından kruvaziyer sektörünün dünya genelinde hızla toparlandığına dikkat çekerek, "Pandemi öncesi 30 milyon bandının altında olan uluslararası kruvaziyer turisti sayısı bugün 35 milyona yaklaşmış durumda. Türkiye de bu toparlanmadan pay alıyor," dedi. Türkiye'nin coğrafi konumunu Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz rotalarının kesişim noktası olarak tanımlayan Bağlıkaya, gelen gemi ve yolcu sayısının her yıl arttığını belirtti.

İstanbul, Galataport ve Bölgesel Avantajlar

Bağlıkaya, Ege ve Akdeniz turları düzenleyen şirketlerin rotalarına Kuşadası, İzmir ve Bodrum gibi limanları dahil etmesinin bu şehirlerin turizm potansiyelini yükselttiğini söyledi. İstanbul'un bir ana liman olarak seçilmesinin Türkiye'yi uluslararası kruvaziyer rotalarının merkezi haline getirdiğini belirten Bağlıkaya, özellikle İstanbul Galataport Limanı'nın bu gelişime önemli ivme kazandırdığını vurguladı. "Bir kruvaziyer gemi turunun İstanbul'dan başlatılması, yolcuların şehre uçakla gelerek konaklaması, yeme-içme ve alışveriş yapması anlamına geliyor," dedi ve İstanbul Havalimanı’nın bölgesel ulaşım merkezi olmasının Galataport’un avantajlarını artırdığını ekledi.

Değişen Turist Profili ve Strateji Gereksinimi

Bağlıkaya, kruvaziyer turizminin kongre, toplantı ve etkinlik (MICE), sağlık gibi katma değeri yüksek ve harcama potansiyeli fazla ziyaretçi gruplarına hitap ettiğini belirtti. Ayrıca dünya genelinde kruvaziyer turist profilinde bir gençleşme olduğuna dikkat çekti: "Kruvaziyer turistinin değişmeye başlayan profilinin iyi okunması ve buna göre ürün ve strateji geliştirilmesi gerekiyor." İstanbul'da düzenlenecek bir kruvaziyer zirvesinin yeni yol haritalarının belirlenmesinde ve dikkatlerin Türkiye'ye çekilmesinde faydalı olacağını ifade etti.

MSC Cruises: "Türkiye, Doğu Akdeniz Rotalarının Kalbi"

MSC Cruises Türkiye Ülke Müdürü Işın Hekimoğlu da Türkiye'de kruvaziyer turizminin güçlü bir yükseliş trendine girdiğini belirtti. Hekimoğlu, İstanbul, Kuşadası ve İzmir gibi limanların bölgesel ve uluslararası kruvaziyer hatlarının vazgeçilmez uğrak noktaları olduğunu söyleyerek, "Ülkemizden yıl boyu kesintisiz sürdürdüğümüz seferlerimizle uluslararası misafirlerimizi ülkemizde ağırlarken, Türk misafirlerimize de kruvaziyer yolculuklarını kendi ülkelerinden başlatma ayrıcalığını yaşatıyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye’den kalkan seferlerimizi artırarak daha fazla misafire ulaşmayı, önümüzdeki üç yıl içinde 35 bin Türk misafirimize denizlerde unutulmaz anılar yaşatmayı hedefliyoruz," dedi.

Hekimoğlu, Türkiye'ye gelen yabancı yolcu sayısındaki artışın kruvaziyer ekonomisini güçlendirerek liman şehirlerinde turizmi canlandırdığını, yerel işletmelere katkı sağladığını ve istihdamı desteklediğini belirterek, Türkiye'nin kruvaziyer turizmi için büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

TÜRSAB yetkilileri, alternatif destinasyon ve ürünlerin geliştirilmesi ile gelecek vadeden segmentlerin desteklenmesi yönündeki çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.