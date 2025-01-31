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Kur Korumalı Mevduat Bakiyesi 32,6 Milyar Dolarya Düştü

TTürkiye'de Kur Korumalı Mevduat bakiyesi Aralık ayında 32,6 milyar dolara gerileyerek önemli bir düşüş yaşadı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:57
Kur Korumalı Mevduat Bakiyesi 32,6 Milyar Dolarya Düştü

Kur Korumalı Mevduat Bakiyesi Düşüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin 32 milyar 600 milyon dolar seviyesine gerilediğini duyurdu. Aralık ayı itibarıyla, döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat (DDKKM) ve Türk Lirası kur korumalı mevduat (TL KKM) hesaplarının stok bakiyeleri de önemli bir değişim göstermiştir.

DDKKM Stok Bakiyesi Düşüşte

TCMB verilerine göre, DDKKM toplam stok bakiyesi Aralık ayında 3,2 milyar dolar azalarak 35,8 milyar dolardan 32,6 milyar dolara gerilemiştir.

Ayrıca, gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 2,5 milyar dolar düşüşle 28,5 milyar dolardan 26 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 700 milyon dolar azalarak 7,3 milyar dolardan 6,6 milyar dolara inmiştir.

Türk Lirası KKM Stok Bakiyesi Son Durum

Kasım ayında 400 milyon lira olan Türk Lirası KKM stok bakiyesi ise Aralık ayında sıfırlandı. Bu durum, mevduat sahiplerinin döviz tercihine yönelik değişimlerin bir yansıması olarak görülmektedir.

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