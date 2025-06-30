Kuraklık Almanya'da Ren Nehri Nakliyatını Zorlaştırıyor

Kuraklık Almanya'da Ekonomik Zorluklar Yarattı

Avrupa'da yaşanan son sıcak hava dalgasının ardından, kuraklık, Almanya'daki Ren Nehri üzerindeki nakliye operasyonlarını olumsuz etkiliyor.

Düşük Su Seviyeleri Nakliyeyi Olumsuz Etkiliyor

Alman basınında yer alan bilgilere göre, düşük su seviyeleri nedeniyle Ren Nehri'ndeki birçok bölgede kargo gemilerinin yükleme kapasitesi sınırlı kalıyor. Nakliye şirketleri, bu durumun etkisini telafi etmek amacıyla normal navlun ücretlerine ek ücretler talep etmeye başladı.

Artan Maliyetler Tedarik Zincirini Sarsıyor

Artan navlun ücretleri, toptancı müşteriler için bir gemi ile taşınacak yükün birden fazla gemiye dağıtılma zorunluluğunu da beraberinde getiriyor. Bu durum, nakliye maliyetlerini daha da artırmakta ve toptancıların ek masraflardan kaçınmak için mal alımını azaltmalarına neden olarak tedarik sorunları yaşanmasına yol açıyor.

Hem Su Seviyeleri Hem de Sıcaklıklar Endişe Verici

Düşük su seviyeleri, Ren Nehri'nin Duisburg ve Köln'ün güneyindeki tüm bölgeleri etkilerken, gemilerin şu anda sadece yarı kapasiteyle yüklenebiliyor. Köln'deki sıcaklıklar zaman zaman 40 dereceye kadar çıkıyor. 2022 yazında da benzer kuraklık şartları, birçok şirketin tedarik darboğazları ve üretim sorunları yaşamasına neden olmuştu.

Avrupa Genelinde Aşırı Sıcak Hava Dalgası

Diğer yandan, Avrupa'nın farklı ülkeleri aşırı sıcak hava dalgasının etkilerini hissetmeye devam ediyor. Hafta sonu artan sıcaklıkların ardından, bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde sıcaklık değerlerinin 35 dereceyi aşabileceği tahmin ediliyor. Almanya’da 34, Fransa'da 32, İtalya'nın farklı şehirlerinde 35-36, Portekiz'de 34 ve Yunanistan'ın başkenti Atina'da 35 dereceyi bulması bekleniyor. İspanya'da ise sıcaklığın 40 dereceye yaklaşabileceği belirtiliyor.

Batı Avrupa'da son dönemde yaşanan sıcak hava dalgasının ardından devam eden kuraklık, Alman ekonomisi için önemli olan Ren Nehri üzerindeki nakliye işlemlerini zorlaştırıyor.

Batı Avrupa'da son dönemde yaşanan sıcak hava dalgasının ardından devam eden kuraklık, Alman ekonomisi için önemli olan Ren Nehri üzerindeki nakliye işlemlerini zorlaştırıyor.