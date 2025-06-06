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Kurban Bayramı'nda Ayvalık-Midilli Geçişinde Yoğunluk Tırmanıyor

Kurban Bayramı tatilinde Ayvalık'tan Midilli Adası'na geçişler yoğunlaştı, tatilcilerin ilgisi arttı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 11:49
Kurban Bayramı'nda Ayvalık-Midilli Geçişinde Yoğunluk Tırmanıyor

Kurban Bayramı'nda Feribot Yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda geçirmek isteyenler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında kuyruk oluşturdu.

Sabah erken saatlerden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na gelen tatilciler, gerekli işlemlerin ardından Midilli'ye geçmeye başladı. Kapı önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, bölgedeki otoparklarda da araç yoğunluğu gözlemlendi.

Tatilcilerin İlk Yorumları

Tatilcilerden Ahenk Öğüt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayvalık'ta vakit geçirdikten sonra Midilli Adası'nı görmek istediklerini ve feribot beklediklerini dile getirdi.

Yerel Turizm Firmalarının Değerlendirmesi

Bölgedeki bir turizm firmasında rehber olarak çalışan Nevzat Turhan, Midilli'nin her bayram tatilinde ilgi gördüğünü belirtti. Turhan, "Midilli'deki yemeklerin tadı ve kültürlerinin bize yakınlığı bu talebi artırıyor. Kapı vizesi imkanıyla, insanlar Avrupa'ya bir komşuya gider gibi Yunan adalarına geçebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Feribot Seferleri ve Yoğunluk

Feribot seferi düzenleyen firma sahibi Ali Jale de Ayvalık-Midilli hattında önemli bir yoğunluk yaşandığını açıkladı. Jale, "Önceki yıllara göre biraz düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Bugün yaklaşık 1200 kişi Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndan Midilli Adası'na geçiş yapacak. Bayram boyunca toplamda 2500 civarında geçiş bekliyoruz. İlk periyotta Ayvalık'tan 6 gemi kalkacak. Müşterileri bekletmemek adına seferleri sıralı bir şekilde düzenliyoruz." şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda geçirmek isteyenler, Balıkesir'in...

Kurban Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda geçirmek isteyenler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında kuyruk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda geçirmek isteyenler, Balıkesir'in...

Kurban Bayramı tatilini Ege Denizi'ndeki Midilli Adası'nda geçirmek isteyenler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki deniz hudut kapısında kuyruk oluşturdu.

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