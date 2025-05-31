Kurban Bayramı Öncesi İstanbul'da Fiyat Denetimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde İstanbul'da fiyat etiketi denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, gerçekleştirilen denetimleri değerlendirerek, gıda ve ihtiyaç malzemeleri ile tatlı, çikolata ve kuruyemiş gibi ürünlerin satışının yapıldığı alışveriş merkezleri ve dinlenme tesislerini gezdiklerini belirtti.

Menteşe, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle alışveriş merkezleri ve toptan satış alanlarında denetimlerimize devam ediyoruz" dedi.

Denetimlerin amacının vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak olduğunu vurgulayan Menteşe, "Tüketici kanunumuzdan kaynaklı fiyat etiketlerini kontrol ediyoruz. Vatandaşın ürünü alırken herhangi bir haksızlığa uğramaması için gerekli yönetmelikler mevcut" diye ekledi.

Menteşe, denetimler sırasında fark ettikleri fiyat değişimlerinin önemine değinerek, fiyat etiketlerinde görülen eksiklik ve uygunsuzluklar için idari para cezası uygulanabileceğini kaydetti.

Haksız fiyata yönelen durumlarda tutanak tutulduğunu ifade eden Menteşe, "Bakanlığımız bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuz var. Evraklarımızı oraya göndereceğiz" dedi. Menteşe, İstanbul Valisi ve Bakan talimatları doğrultusunda denetimlerin Arife gününe kadar yoğun şekilde süreceğini ve bayram sonrasında da devam edeceğini belirtti.

İstanbul'da yaklaşık 20 ekiple denetim yapıldığını ve özellikle yiyecek, içecek, hediyelik eşya, bayramlık tatlı gibi ürünlere özen gösterdiklerini ifade eden Menteşe, önceki denetimlerde yapılan uyarılar için de gerekli idari işlemlerin yapılacağını ekledi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da fiyat etiketi denetimi yaptı. Denetim kapsamında başta gıda ve ihtiyaç malzemeleri olmak üzere tatlı, çikolata ve kuruyemiş gibi ürünlerin satışının yapıldığı dinlenme tesisleri ile alışveriş merkezlerini gezen İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, tek tek fiyatları kontrol etti.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi İstanbul'da fiyat etiketi denetimi yaptı. Denetim kapsamında başta gıda ve ihtiyaç malzemeleri olmak üzere tatlı, çikolata ve kuruyemiş gibi ürünlerin satışının yapıldığı dinlenme tesisleri ile alışveriş merkezlerini gezen İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, tek tek fiyatları kontrol etti.