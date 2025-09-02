Küresel güneş enerjisi kurulumları ilk yarıda %64 artışla 380 GW'ya ulaştı

DOLAR
Yayın Tarihi: 02.09.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 10:12
Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Emberin analizine göre, küresel güneş enerjisi kurulumları yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre %64 artarak 380 gigavata ulaştı. Veriler, güneş enerjisinin yalnızca ivmesini değil, küresel enerji sistemini dönüştürmedeki belirleyici rolünü de ortaya koyuyor.

Veriler ve büyüme hızı

Yılın ilk 6 ayında devreye alınan 380 gigavatlık yeni kapasite, 2024'ün aynı dönemindeki 232 gigavatla kıyaslandığında %64 artış gösterdi. Geçen yıl küresel güneş enerjisi kurulumları 350 gigavatı eylülde aşarken, bu seviyeye bu yıl haziran ayında ulaşıldı.

Küresel güneş enerjisinden elektrik üretimi 2024'te bir önceki yıla göre 469 teravatsaatin üzerinde artış kaydetti; bu artış bir önceki yıla göre %28 daha fazla. Son yıllardaki hızlı kapasite artışı, güneşi yeni elektrik üretiminde en hızlı büyüyen kaynak haline getirdi.

Çin liderliğini koruyor

Bu yılın ilk yarısında Çinde güneş enerjisi kurulumları geçen yılın aynı dönemine göre iki kattan fazla artış gösterdi. Çin, 256 gigavatlık kurulumla küresel liderliğini sürdürdü ve ülkenin küresel toplam içindeki payı %54'ten %67'ye yükseldi. Çin dışındaki ülkeler ise toplam 124 gigavat kapasite devreye aldı; bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %15 artış anlamına geliyor.

Hindistan, geçen yılın aynı dönemine göre %49 artışla 24 gigavat kurulum gerçekleştirerek dünyada ikinci sırada yer aldı. ABD ise hükümet politikalarına rağmen 21 gigavat ile üçüncü sırada yer aldı; ABD'deki artış oranı %4 olarak kaydedildi.

Bölgesel eğilimler ve uzman yorumu

Afrika da güneş enerjisinde büyüme sinyalleri veriyor: kıta, son 12 ayda Çin'den yaptığı güneş paneli ithalatını %60 artırdı. Ancak resmi kurulum verilerinin eksikliği, gerçek büyüme hızını belirsiz kılıyor.

Ember Kıdemli Enerji Analisti Nicolas Fulghum, rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Dalgalı enerji piyasalarında güneş enerjisi, küresel fosil yakıt tedarik zincirlerinden bağımsız olarak, artan talebi karşılamak için rekor hızda devreye alınabilen yerli enerji sunuyor."

Analiz, güneş enerjisinin küresel enerji dönüşümündeki rolünü güçlendirirken, bölgesel farklılıkların ve veri boşluklarının izlenmesinin önemine işaret ediyor.

