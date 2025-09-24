Küresel ham çelik üretimi Ağustos'ta %0,3 arttı — Türkiye 3,4 milyon ton

Küresel ham çelik üretimi Ağustos 2025'te %0,3 arttı

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) verileri, ağustos ayında küresel ham çelik üretiminin yıllık bazda yüzde 0,3 artarak 145,3 milyon ton seviyesine çıktığını gösterdi.

Ülke bazında üretim rakamları

Çin: Üretim yüzde 0,7 azalarak 77,4 milyon ton oldu.

Japonya: Üretim yüzde 3,4 düşüşle 6,6 milyon ton olarak kaydedildi.

Almanya: Üretim yüzde 10,5 gerileyerek 2,6 milyon ton seviyesine indi.

ABD: Üretim yüzde 3,2 artışla 7,2 milyon ton oldu.

Türkiye: Ağustosta üretim yüzde 7,9 artarak 3,4 milyon ton olarak bildirildi.

Brezilya: Üretim yüzde 4,6 düşüşle 2,9 milyon tone geriledi.

Rusya: Üretim yüzde 4,6 azalışla 5,5 milyon ton olarak kaydedildi.

Hindistan: Üretim yüzde 13,2 artışla 14,1 milyon ton oldu.

İran: Üretim yüzde 17,9 yükselerek 1,6 milyon tone ulaştı.

Ocak-Ağustos dönemi

Sene başından Ağustos sonuna kadar olan dönemde küresel ham çelik üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azalarak 1 milyar 230 milyon ton seviyesine düştü.