Küresel ham çelik üretimi Ağustos'ta %0,3 arttı — Türkiye 3,4 milyon ton

Worldsteel verilerine göre Ağustos 2025'te küresel ham çelik üretimi %0,3 artışla 145,3 milyon tona yükseldi; Türkiye 3,4 milyon ton üretti.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 13:28
Küresel ham çelik üretimi Ağustos'ta %0,3 arttı — Türkiye 3,4 milyon ton

Küresel ham çelik üretimi Ağustos 2025'te %0,3 arttı

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel) verileri, ağustos ayında küresel ham çelik üretiminin yıllık bazda yüzde 0,3 artarak 145,3 milyon ton seviyesine çıktığını gösterdi.

Ülke bazında üretim rakamları

Çin: Üretim yüzde 0,7 azalarak 77,4 milyon ton oldu.

Japonya: Üretim yüzde 3,4 düşüşle 6,6 milyon ton olarak kaydedildi.

Almanya: Üretim yüzde 10,5 gerileyerek 2,6 milyon ton seviyesine indi.

ABD: Üretim yüzde 3,2 artışla 7,2 milyon ton oldu.

Türkiye: Ağustosta üretim yüzde 7,9 artarak 3,4 milyon ton olarak bildirildi.

Brezilya: Üretim yüzde 4,6 düşüşle 2,9 milyon tone geriledi.

Rusya: Üretim yüzde 4,6 azalışla 5,5 milyon ton olarak kaydedildi.

Hindistan: Üretim yüzde 13,2 artışla 14,1 milyon ton oldu.

İran: Üretim yüzde 17,9 yükselerek 1,6 milyon tone ulaştı.

Ocak-Ağustos dönemi

Sene başından Ağustos sonuna kadar olan dönemde küresel ham çelik üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azalarak 1 milyar 230 milyon ton seviyesine düştü.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot elektrik fiyatları: Megavatsaat başına en yüksek 3 bin 400 lira
2
Spot Doğal Gazda 1000 m³ Referans Fiyatı 14 bin 432 lira 87 kuruş
3
Moskova Günleri Ankara'da: ATO, Rusya ile Ticareti 100 Milyar Dolara Taşımayı Hedefliyor
4
Türk Simidi ve Çayı Times Meydanı'nda: 'Anadoludakiler' New York'ta
5
Ifo: Alman İş Dünyasının Güveni Eylülde Azaldı, Endeks 87,7'ye Geriledi
6
SEDDK Başkanı Davut Menteş: Prim Üretimi 700 Milyar Liraya Yaklaştı
7
Sarıyer'de 62 Üreticiye 112 Bin Fide Dağıtıldı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası