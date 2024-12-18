Küresel Kömür Talebi 2027'ye Kadar Durağan Seyredecek

Küresel Kömür Talebi Yükselmeye Devam Ediyor

Küresel kömür talebinin bu yıl rekor seviyeye ulaşmasının ardından 2027'ye kadar yatay bir seyir izlemesi bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Kömür 2024 raporuna göre, kömür tüketimi küresel salgın döneminde düşüş gösterdikten sonra güçlü bir toparlanma sürecine girmiş durumda. Bu yıl küresel kömür kullanımının 8,77 milyar tona yükseleceği tahmin ediliyor.

Kömür Fiyatları ve Üretim Rekorları

Kömür fiyatları, 2017-2019 dönemi ortalamasının %50 üzerinde seyrederken, dünya genelinde kömür üretiminin de bu yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. Ayrıca, uluslararası kömür ticaretinin de 1,55 milyar tonla rekor kıracağı öngörülüyor.

Yenilenebilir Enerjinin Etkisi

Yenilenebilir enerji kapasitesinin güçlü bir şekilde büyümesi ve elektrik üretimindeki payının artması ile birlikte, küresel kömür talebinin 2027'ye kadar rekor seviyeye yakın seyretmesi bekleniyor. Çin, dünyanın en büyük kömür tüketicisi olarak önemini korurken, ülkenin elektrik üretimindeki kaynak çeşitliliği, küresel kömür tüketimindeki artışın sınırlandırılmasına katkıda bulunması öngörülüyor.

Gelişmiş Ekonomilerdeki Durum

Gelişmiş ekonomilerin çoğunda kömür kullanımının zirveye ulaştıktan sonra 2027'ye kadar azalmaya devam etmesi bekleniyor. Kömür talebindeki düşüşün hızı, güçlü politikaların yürürlüğe girmesi ve doğal gaz gibi alternatif enerji kaynaklarındaki büyümeye bağlı olacak.

IEA'dan Açıklama

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, temiz enerji teknolojilerinin hızla yayıldığını belirterek, bunun elektrik sektöründe kömür kullanımının üçte ikisini oluşturduğunu ifade etti. Sadamori, "Analizlerimiz, elektrik tüketimi keskin bir şekilde artsa bile 2027'ye kadar küresel kömür talebinin durağanlaşacağını gösteriyor. Ancak, özellikle hava durumu gibi faktörler, kömür talebinin kısa vadeli eğilimleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır," dedi.