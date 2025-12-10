ULUTEK'te Üniversite‑Sanayi İş Birliği: Bursa'da Ar‑Ge Ekosistemi Güçleniyor

ULUTEK Teknopark’ta gerçekleştirilen Üniversite‑Sanayi İş Birliği Programı, Bursa’nın teknoloji üretme kapasitesini, akademik bilgi birikimini ve sanayinin değişen ihtiyaçlarını aynı platformda buluşturdu.

Tartışılan başlıklar

Toplantıda Ar‑Ge odaklı üretimin geliştirilmesi, akademi‑sanayi etkileşiminin kurumsallaştırılması, Yeşil Mutabakatın sektörlerde oluşturduğu dönüşüm ve Bursa’nın ihtiyaç duyduğu yeni teknoloji ekosisteminin nasıl şekillendirilmesi gerektiği kapsamlı biçimde ele alındı.

ULUTEK'in misyonu

ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, araştırma üniversitelerinin Türkiye’nin kalkınma vizyonundaki yerine dikkat çekti ve ULUTEK'in rolünü şu sözlerle tanımladı:

"Üniversitemiz araştırma üniversitesi unvanıyla büyük bir sorumluluk taşıyor. Bu sorumluluğun sanayi ile bütünleşmesini sağlayan en önemli yapılardan biri teknokentlerdir. ULUTEK olarak hem üniversitemizi hem de teknokent firmalarımızı aynı platformda buluşturan mekanizmaları güçlendiriyoruz. Bugün burada yaptığımız gibi, tarafları bir araya getirmek önemli; fakat daha önemlisi bu iş birliğini sürdürülebilir kılacak sistematik bir yapı oluşturmak. Her iş birliğinin mutlaka bir projeye, bir çıktı ya da katma değere dönüşmesi gerektiğine inanıyoruz. Bursa’nın Ar‑Ge kapasitesini büyütmek için bu dönüşümü birlikte inşa etmek zorundayız."

Üniversitenin perspektifi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, üniversitenin araştırma üniversitesi kimliğini güçlendirmek için yürüttükleri faaliyetleri anlattı:

"Güçlü bir sanayiye sahip olan Bursa’da araştırma üniversitesi olarak daha üst sıralarda yer almak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Bu dönem özellikle Ar‑Ge’ye yatırım yapan firmalarla sistematik bir çalışma yürütüyoruz. Her hafta firmalarımızla bir araya geliyor, çıktı odaklı ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu görüşmelerde Avrupa Birliği projelerini nasıl artırabileceğimizi, yayınlarımızı nasıl güçlendirebileceğimizi ve firmaların akademiyle hangi durumlarda iş birliği kurabileceğini değerlendiriyoruz. Hocalarımızla birlikte sanayiye daha çok yaklaşmak, akademisyenlerimizi sanayinin ihtiyaçlarıyla daha sık buluşturmak ve bu etkileşimi somut projelere dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda bu değerli organizasyon için ULUTEK Yönetimine teşekkürlerimizi sunarız"

Bursa Uludağ Üniversitesi Ar‑Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca da araştırma üniversitesi statüsünün getirdiği sorumluluk ve avantajlara vurgu yaptı ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üniversite olarak hem ulusal hem de uluslararası arenada yenilikçi projeler üretme kapasitemizi her geçen yıl artırmayı çabalıyoruz. Araştırma üniversitesi statümüz, sanayi ile iş birliğini güçlendiren, bilgi ve teknoloji transferini hızlandıran önemli bir itici güçtür"

Prof. Dr. Karaca, üniversite‑sanayi etkileşiminin bölgesel ve ulusal ekonomiye yüksek katma değer sağlayacağını ve ULUTEK ile yürütülen çalışmaların bu açıdan büyük önem taşıdığını belirtti.

Sivil toplum ve sanayi temsilcilerinin çağrısı

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, nitelikli insan kaynağı ve sanayinin gelişimi için üniversitelerle yakın çalıştıklarını aktardı: "Üniversite‑sanayi iş birliğini güçlendirmek için komitelerimiz ve çalışma gruplarımızla ortak mekanizmalar kuruyoruz. Asıl ihtiyacımız olan şey; bu etkileşimi düzenli, periyodik ve yapısal bir modele dönüştürmek. Üniversitelerimizle sanayicilerimizi daha sık ve daha planlı biçimde aynı masada buluşturursak Bursa’nın rekabet gücünü çok daha hızlı artırabiliriz"

BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı İdris Doğrul ise küresel dönüşümün sanayi yapısını yeniden şekillendirdiğini vurguladı: "Bugün artık üniversite‑sanayi iş birliğini çok daha net konuşmamız gereken bir dönemdeyiz. Yeşil Mutabakat’ın gereklilikleri ve önümüzdeki dönüşüm dalgası, mevcut iş modellerimizin tamamını etkiliyor. Son 3‑4 yıldır teknolojide ve iş süreçlerinde ciddi bir kırılma yaşıyoruz. Bu dönüşümün sağlıklı yönetilebilmesi için ekosistemi güçlendirmemiz, akademik dünyanın bilgi birikimini sanayiye daha etkin şekilde aktarmamız gerekiyor. Sanayici olarak bazı konuları anlatmakta zorlanıyoruz; bu nedenle ihtiyaçların doğru tanımlandığı, sektörlerin doğru yönlendirildiği bilimsel bir kurula veya koordinasyon mekanizmasına ihtiyaç var"

TÜMKAD Başkanı Ülfet Öztürk da ekosistemin bütün paydaşları içine alan kapsayıcı bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirterek, "Üniversite, sanayi ve kamu birlikte hareket ettiğinde gerçek bir dönüşümden söz edebiliriz. Güçlü bir ekosistem olmadan sürdürülebilir gelişim sağlamak mümkün değil" dedi.

Katılımcılar

Programa ev sahipliği yapan ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ile birlikte; Prof. Dr. Adem Akpınar (BUÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Esra Karaca (BUÜ Ar‑Ge Koordinatörü), Buğra Küçükkayalar (BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı), İdris Doğrul (BİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı), Ülfet Öztürk (TÜMKAD Yönetim Kurulu Başkanı) ve BUÜ Mühendislik Fakültesi bölüm başkanları katılım gösterdi.

Toplantı, Bursa’nın Ar‑Ge kapasitesini büyütmeye yönelik somut projeler ve sürdürülebilir iş birliği mekanizmaları oluşturma ihtiyacını ortaya koydu.

