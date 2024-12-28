ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Sabit Kaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta değişmedi. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 21 Aralık-27 Aralık tarihleri arasında, ülkenin petrol sondaj kulesi sayısı 483te sabit kaldı.

Geçtiğimiz yıl içinde ise ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 17 azalma gösterdi. Bu durum, ülkenin enerji sektöründeki genel trendi yansıtmakta.

Petrol fiyatlarına da göz atıldığında, perşembe günü Brent petrol varil fiyatı 73,26 dolar seviyesinden kapanmışken, cuma günü bu rakam 74,17 dolar olmuştur. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise, perşembeyi 69,62 dolar seviyesinde tamamlayarak, cumayı 70,60 dolar ile kapatmıştır.