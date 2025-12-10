TechXtile Challenge’da Finale Kalan Projeler Belirlendi

TechXtile Challenge’da finale kalan projeler belli oldu

TechXtile Challenge Tasarım Yarışması’nın 7. yılında yarı final süreci tamamlandı. Bu yıl verimlilik odağında düzenlenen programda girişimler, sektörün geleceğine ışık tutacak projeleriyle jüri karşısına çıktı.

Yarı final süreci ve değerlendirme

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteğiyle düzenlenen 7. TechXtile Challenge kapsamında Değerlendirme Kurulu, çevrimiçi toplantıda bir araya gelerek finale yükselen projeleri belirledi. Yarışma sürecinde katılımcılara "Girişimcilik Nedir?", "Nasıl Melek Yatırımcı Olunur?", "Liderlik ve Motivasyon", "Sunum Geliştirme" gibi kapsamlı seminerlerle destek verildi.

Seminerlerin ardından gerçekleştirilen Değerlendirme Kurulu toplantısında Level-Up ve Scale-Up kategorilerindeki projeler, 4’er dakikalık sunumlarla jüri karşısına çıktı. Girişimler; yapılabilirlik, satılabilirlik, ölçeklenebilirlik, teknoloji-inovasyon boyutu ve ekip yetkinliği başlıkları altında değerlendirildi.

Yönetici açıklamaları

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, yarışmanın tekstil sektörüne sağladığı katkının giderek büyüdüğünü belirterek şunları söyledi:

"7 yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğümüz bu programın tekstil sektörünün yenilikçilik kapasitesini artıran stratejik bir yapıya dönüştüğünü görüyoruz. Tekstil sektörü, dönüşümün en hızlı yaşandığı alanlardan biri. Sürdürülebilirlik, ileri teknoloji kullanımı, verimlilik artışı, akıllı tekstiller ve dijitalleşme gibi kavramlar artık sektörün temel gündemini oluşturuyor. Bu nedenle yarışmanın yapısı, eğitim süreçleri ve farklı olgunluk seviyelerini kapsayan Level-Up ve Scale-Up kategorileri, girişimcilerin gerçek ihtiyaçlarına cevap veren çok değerli bir çerçeve sunuyor."

Engin sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Girişimcilerin bu seminerlere aktif katılım göstermesi, geri bildirimleri uygulaması ve projelerini yeniden şekillendirmesi, ortaya çıkan sonuçların kalitesini ciddi biçimde artırıyor. Bir fikri büyütmek, onu doğru anlatmak ve pazara uygun bir model haline getirmek; işte bu yolculukta TechXtile Challenge onlara güçlü bir yönlendirme mekanizması sunuyor. Bu yarışmanın en önemli katkılarından biri sağladığı iş ağı ortamıdır. Sektörün lider firmaları, yatırımcıları, akademisyenleri ve genç girişimcileri aynı platformda buluşturmak, sadece bir yarışma değil, bir ekosistem oluşturmak demektir. TechXtile’ın gerçek değeri de tam olarak burada ortaya çıkıyor. Bugünün projelerini yarının başarı hikayelerine dönüştürebilecek bir zemin hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

TechXtile Challenge Program Koordinatörü Ufuk Batum ise yarışmanın uluslararası ölçekte ilgi gördüğünü vurgulayarak şunları aktardı:

"TechXtile Challenge tekstil dikeyinde girişimciliği besleyen ve büyüten kapsamlı bir gelişim programı haline geldi. Her yıl daha fazla girişimci ve yatırımcının ilgisini çekiyor; hatta yurt dışından dahi programımıza katılmak isteyen ekipler oluyor. Bu da aslında burada oluşturduğumuz modelin uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu gösteriyor. Benzer programlarda katılımcıların yatırım alması için 4-5 yıllık bir olgunlaşma süreci gerekirken, biz 2. yıldan itibaren yatırım alan, ölçeklenen ve piyasa değerini artıran girişimler çıkarmaya başladık. Bu yıl ayrıca önceki dönemlerimizden mezun olan, ekosistemi yakından tanıyan finalistleri ara jüriye dahil ederek onlara sürecin bir parçası olma fırsatı sunduk" dedi.

Final: 26 Mart 2026

Değerlendirme Kurulu tarafından belirlenen finalistler, yarışmanın sonraki aşamasında mentorluk desteği alarak projelerini geliştirmeye devam edecek ve 26 Mart 2026’da düzenlenecek büyük finalde projelerini Final Jürisi karşısında sunacak.

