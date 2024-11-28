Küresel Piyasalar Dalgalanıyor: Trump ve Biden'ın Ticaret Politikaları Endişe Yarattı

Küresel Piyasalar Dalgalanıyor

Küresel piyasalar, ABD'nin gelecek dönemde önemli ticaret ortaklarına karşı koruyucu adımlar atacağına yönelik haber akışı ile yön arayışına devam ediyor. ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın gümrük vergilerini artıracağına dair açıklamalarının ardından, Joe Biden yönetiminin Çin’e ihraç edilen çiplerle ilgili yeni düzenlemelere gidebileceği haberleri yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

ABD-Çin Tansiyonu Yükseliyor

Söz konusu gelişmeler, ABD ile Çin arasındaki tansiyonu artırabileceği yönündeki endişeleri beslerken, gümrük vergilerinin artışının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesini zorlaştıracağı korkusu da gündemde. Analistler, biri yandan Fed'in ihtiyatlı para politikasını sürdüreceğini, diğer yandan Trump'ın uygulamayı planladığı tarifelerin ekonomiye yansımalarının belirsizlik yarattığını belirtiyor.

Makroekonomik Veriler ve Fed Beklentileri

Dün açıklanan makroekonomik veriler, Fed'in faiz indirimlerinin beklenenden daha uzun süreceği yönündeki fiyatlamaları güçlendirdi. ABD ekonomisi, tüketici harcamalarındaki artışla birlikte üçüncü çeyrekte %2,8 oranında büyüme kaydederken, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ekimde aylık %0,3 artış gösterdi.

Uluslararası Ekonomik Görünüm

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), küresel ekonominin 2025 yılına kadar daha iyi bir konumda olacağını öngörüyor. Raporda, dünya ekonomisinin 2023 yılında %3,3 ve 2024 yılında %3 büyümesi bekleniyor.

Emtia ve Tahvil Piyasası

Emtia tarafında, altının ons fiyatı 2.630-2.640 dolar aralığında işlem görürken, Brent petrolün varil fiyatı 72 dolarda bulunuyor. ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 6 baz puan azalarak %4,26 seviyesine gerilerken, dolar endeksi %0,9 düşüşle 106,2 seviyesinde işlem görüyor.

Avrupa Borsaları ve Ekonomik Endişeler

Trump'ın gümrük vergisi tehdidi Avrupa borsalarında satış baskısı yaratırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, gümrük vergileri konusunda ABD ile işbirliği çağrısında bulundu.

Asya Piyasalarda Pozitif Seyir

Asya borsalarında Hong Kong hariç pozitif bir seyir gözlemlenirken, Güney Kore Merkez Bankası'nın politika faizini %3,25'ten %3'e indirmesi piyasalarda dikkat çekti. Japonya'da ise 92 milyar dolarlık ek bütçe onaylanması bekleniyor.

Yurt İçi Piyasalarda Durum

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,04 artışla 9.639,77 puandan gün sonunu kapattı. Dolar/TL yatay seyrederken, analistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplantı özeti ve makroekonomik verilerin takip edileceğini vurguladı.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 puanın direnç olarak öne çıktığı, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.