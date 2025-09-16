Küresel Piyasalar Fed Beklentileri ve ABD-Çin Görüşmesiyle Pozitif Seyretti

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşmeden gelen olumlu haberler ile faiz indirim sürecine ilişkin güçlü beklentilerin etkisiyle pozitif bir görünüm sergiliyor.

Fed beklentileri ve ABD gündemi

Para piyasalarında Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor; yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi beklentisi hakim.

Başkan Donald Trump, Fed toplantısı öncesinde sosyal medya paylaşımında bankaya yönelik faiz indirimi çağrılarını yineleyerek, faizlerin "derhal ve beklenenden daha büyük oranda" indirilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'de ayrıca Temyiz Mahkemesi, Başkan Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasına yönelik talebini reddetti. Trump'ın Fed Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterdiği Stephen Miran ise Senato'dan onay aldı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yatay seyirle 4,04 seviyesinde bulunuyor.

ABD-Çin görüşmeleri ve jeopolitik gelişmeler

ABD ile Çin arasında gerçekleşen görüşmelerden gelen olumlu haber akışı risk iştahını destekledi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin ile TikTok konusunda bir çerçeve anlaşmaya vardıklarını ve bunun Başkan Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından onaylanması gerektiğini bildirdi.

Trump görüşmelerin "çok iyi" geçtiğini belirtti ve Cuma günü Şi Cinping ile görüşeceğini ifade etti. Başkan ayrıca bu hafta İngiltere ziyaretinde 10 milyar doları aşan ekonomik anlaşmaları açıklamayı planlıyor.

Emtia ve döviz piyasaları

Altının ons fiyatı Fed'e dair indirim beklentilerinin güçlenmesiyle bugün 3.689,45 dolar ile rekor kırdı; şu dakikalarda ons başına 3.684,5 dolar seviyesinde, dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artıda işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 97,2 seviyesinde seyrediyor. Brent petrol varil fiyatı ise jeopolitik risk endişeleriyle yüzde 0,2 yükselerek 67,3 dolar düzeyinde.

New York borsası

Ekonomik veriler ve faiz indirim beklentilerinin etkisiyle New York borsasında pozitif bir seyir izlendi. Endekslerdeki kapanışlar şu şekilde gerçekleşti: Dow Jones +0,11%, S&P 500 +0,47%, Nasdaq +0,94%.

Kurumsal tarafta, Tesla hisseleri Elon Musk'ın yaklaşık 1 milyar dolarlık Tesla hissesi satın aldığı haberinin ardından yüzde 3,6 yükseldi. Alphabet hisseleri yüzde 4,3 artışla şirketin piyasa değerinin ilk kez 3 trilyon doların üzerine çıkmasına katkı sağladı.

CoreWeave hisseleri, Nvidia'dan en az 6,3 milyar dolar değerinde sipariş aldığını açıklaması sonrası yüzde 7,6 yükseldi. Nvidia hisseleri ise Çin'in soruşturması haberleriyle gün içinde gerilese de kapanışta yatay seyretti.

Makro tarafta Fed New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi Eylül'de -8,7 değerine indi.

Avrupa ve Asya piyasaları

Avrupa borsaları haber akışının etkisiyle İngiltere hariç pozitif bir performans gösterdi. Avro Bölgesi Temmuz ayında 12,4 milyar avro dış ticaret fazlası verdi. Endeksler: DAX +0,21%, CAC 40 +0,92%, FTSE MIB +1,14%, FTSE 100 -0,07%.

Asya borsalarında Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir gözlendi. Şanghay Bileşik -0,4%, Hang Seng -0,1%, Kospi +1,2%, Nikkei +0,4%. Japonya'da Nikkei 225 45.055,38, Güney Kore'de Kospi 3.448,09 ile rekor seviyeler görüldü. Analistler, açıklanan makro verilerin Çin ekonomisine ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi alış ağırlıklı seyirle günü %6,06 yükselişle 11.000,26 puandan tamamladı. Bu, endeksin 11 Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek günlük artışı oldu.

VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 yükseldi. Dolar/TL dün yüzde 0,1 azalışla 41,2959'dan kapanırken, bu sabah bankalararası piyasada önceki kapanışa göre yüzde 0,1 üzerinde 41,3188'den işlem görüyor.

Analistler teknik olarak BIST 100'de 11.200 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, ağustos ayı konut satışları

10.00 Türkiye, ağustos ayı konut fiyat endeksi

12.00 Almanya, eylül ayı Zew ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, eylül ayı Zew ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, ağustos ayı perakende satışlar

16.15 ABD, ağustos ayı sanayi üretimi

16.15 ABD, ağustos ayı kapasite kullanım oranı