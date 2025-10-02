Küresel Piyasalar Fed'in Faiz İndirimi Beklentileriyle Pozitif Seyretti

Küresel piyasalar Fed beklentileri ve hükümet kapanması endişeleriyle pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda risk iştahı, ABD'de açıklanan özel sektör istihdam verisinin Fed'in parasal gevşeme beklentilerini beslemesi ve Washington'da hükümetin kısa sürede açılabileceğine dair artan iyimserlikle güçlendi.

ABD: ADP verisi ve faiz indirim beklentileri

ADP özel sektör istihdam verisi, eylül ayında beklentilerin aksine 32 bin kişilik azalma gösterdi. Analistler, bu verinin iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dair yeni kanıt sunduğunu ve Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan indirim yapabileceği beklentilerini güçlendirdiğini belirtti.

Federal hükümetin kapanması nedeniyle resmi veri akışında aksama yaşanması, yatırımcıları özel sektör kaynaklı makro veriler ve piyasaların yönü konusunda daha temkinli hale getirdi. Bu ortam Fed kararları açısından belirsizlik yaratıyor, ancak piyasa bazında faiz indirim beklentileri korunuyor.

Yönetim cephesinden açıklamalar

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, "Kongre'deki Demokratların ne yapacağını öngöremem ama aslında o kadar uzun sürecek bir kapanma olacağını düşünmüyorum." dedi. Vance, kapanma devam ederse bazı çalışanları işten çıkarmak zorunda kalabileceklerini, ancak bu konuda nihai karar alınmadığını belirtti ve kapanmayı sona erdirmek için Senato'daki birçok Demokrat ve Cumhuriyetçi ile görüşme yürüttüğünü ifade etti.

ABD piyasaları, emtia ve tahvil faizleri

New York Borsası'nda iyimserlikle endeksler yükseldi: S&P 500 yüzde 0,34, Nasdaq yüzde 0,42, Dow Jones yüzde 0,09 değer kazandı. S&P 500 tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, Dow Jones kapanış rekoru tazeledi.

Altının onsu geçen haftaki yükseliş trendini sürdürerek dün 3.895,36 dolar3.865,70 dolardan tamamladı; şu sıralarda ise yaklaşık 3.868 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi veri akışının ardından 4,10 seviyesine gerilerken, dolar endeksi beşinci işlem gününde de gerilemesini sürdürüyor (yeni seviye 97,7 civarı). Brent petrol varili ise yaklaşık 65,6 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Avrupa: Güvenlik gündemi ve enflasyon verileri

Avrupa borsalarında pozitif seyir devam ederken, bölgedeki Rusya kaynaklı jeopolitik gerilimler yakından takip ediliyor. AB liderleri Danimarka'nın ev sahipliğinde savunma ve güvenlik konulu gayriresmi zirve için Kopenhag'da bir araya geldi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen zirve girişinde Rusya'nın AB'nin kararlılığını sınadığını söyleyerek üye ülkelere "birlik" çağrısında bulundu ve Ukrayna için 4 milyar avro tahsis edildiğini bildirdi.

Makro tarafta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2 iken eylülde yüzde 2,2ye çıktı; aylık bazda ise yüzde 0,1 oldu. Verinin ECB hedeflerinden uzaklaşma anlamına geldiği vurgulanıyor.

Dün Avrupa borsalarında FTSE 100 yüzde 1,03, FTSE MIB 30 yüzde 0,83, DAX 40 yüzde 0,98 ve CAC 40 yüzde 0,90 değer kazandı. Endeks vadeli kontratlar ise güne alıcılı başladı.

Asya: Teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş

Asya piyasalarında, Çin'de Ulusal Gün sebebiyle işlem yapılmazken, Fed'e yönelik faiz indirimi beklentileri ve Samsung Electronics ile SK Hynix'in OpenAI'nin Stargate Programı kapsamında veri merkezleri için bellek çipi tedarikine yönelik ön anlaşmaları bölgedeki risk iştahını artırdı.

Bu gelişmeyle SK Hynix hisseleri yüzde 10,7, Samsung Electronics hisseleri ise yüzde 4,6 yükseldi; Kospi endeksi rekor seviyelere yaklaşırken Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,1, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 1,8 ve Güney Kore'de Kospi yüzde 2,7 artışla işlem gördü.

Türkiye: Borsa İstanbul ve VİOP

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,89 primle 11.220,22 puandan tamamladı. VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontratı akşam seansında normal kapanışa göre yüzde 0,1 yükseldi. Dolar/TL dün yüzde 0,1 düşüşle 41,5550den kapanırken, açılışta 41,5960 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler teknik açıdan BIST 100 için 10.900 ve 10.800 seviyelerini destek; 11.100 ve 11.200 puan seviyelerini direnç olarak izliyor. ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle veri akışında aksama olabileceği uyarıları sürüyor.

Bugün izlenecek önemli veriler

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı işsizlik oranı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, ağustos ayı fabrika siparişleri

17.00 ABD, ağustos ayı dayanıklı mal siparişleri

Not: Çin ve Hindistan'da piyasalar kapalı olacak.