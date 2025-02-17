Küresel Piyasalar Haftaya Karışık Bir Başlangıç Yaptı

Küresel piyasalar, ABD'nin gümrük vergisi politikalarının sonuçlarına ilişkin endişelerle yön arayışına devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili adımları, enflasyon ve resesyon ikilemindeki dünya ekonomileri üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Söz konusu adımların, ABD'de enflasyonla mücadeleyi zorlaştıracağı ve ülkenin ticaret ortaklarının ek gümrük vergileri sonrası üretim konusunda sıkıntılarla karşılaşabileceği ifade ediliyor. Ayrıca, açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed) bu sene toplamda iki faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor.

Fed yetkililerinin açıklamaları da dikkatle takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, iş gücü piyasası güçlü kalmaya devam ederse, daha iyi enflasyon verilerinin Fed'in faiz indirimi yapacağı anlamına gelmeyeceğini belirtti.

Cuma günü açıklanan makroekonomik veriler sonrasında ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,45 seviyesini görmüşken, şu sıralarda yüzde 4,48 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi, haftaya yüzde 0,1 azalışla 106,7 seviyesinden başladı.

Altının ons fiyatı, cuma günü 2 bin 885,43 dolardan kapanırken, yeni haftada yüzde 0,7 artışla 2 bin 905 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 artışla 74,6 dolardan satılmakta.

New York Borsası'nda cuma günü, Dow Jones endeksi yüzde 0,37 düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,41 yükseldi. S&P 500 endeksi ise yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni haftaya pozitif seyirle başladı. ABD piyasaları, bugün Başkanlar Günü nedeniyle kapalı olacak.

Avrupa borsalarında ise cuma günü karışık bir seyir öne çıkarken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik haber akışı yatırımcıların odağına yerleşti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin diyalog için güçlü bir sinyal olduğunu ifade etti.

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın, Rusya-Ukrayna görüşmeleri için Suudi Arabistan'a gitmek üzere hazırlandıklarına dair haberler dikkat çekiyor.

Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesine yönelik süreçle ilgili ABD'li, Rus ve Ukraynalı yetkililerin gelecek hafta Suudi Arabistan'da bir görüşme gerçekleştireceklerini belirtti.

ABD'nin Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik ek gümrük vergisi söylemleri de yakından takip ediliyor. Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin AB'ye gümrük vergileri uygulaması durumunda misilleme yapacaklarını duyurdu.

von der Leyen, daha güçlü bir Avrupa'nın ortak tehditlere karşı ABD ile birlikte çalışmasının faydalı olacağını vurguladı.

Bölgede cuma günü açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,9 artış kaydetti.

Fakat, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,44, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,37 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya borsalarında ise pozitif bir seyir izlenmekte; teknoloji sektörü öncülüğündeki alıcılı seyir dikkatleri üzerine çekiyor. Cumartesi günü Çin'de açıklanan veriler sonrası, Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, cari işlemler hesabının 422 milyar dolar fazla verdiğini bildirdi.

Japonya'da açıklanan verilere göre, 4. çeyrek GSYH çeyreklik yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 2,8 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,1, Güney Kore'de Kospi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artış gösterdi.

Yurt içinde ise, cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybederek 9.877,59 puandan kapandı. Dolar/TL, %0,4 artışla 36,2240'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 36,2070 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtiyorlar. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.950 ve 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydediyorlar.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:

11.00 Türkiye, ocak ayı bütçe dengesi

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı dış ticaret dengesi