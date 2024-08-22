Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Küresel Piyasalar Jackson Hole Sempozyumuna Kilitlendi

Küresel piyasalarda gözler, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan gelecek haberlere odaklandı. Fed'in olası faiz indirimleri merakla bekleniyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 09:00
Küresel Piyasalar Jackson Hole Sempozyumuna Kilitlendi

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalar, ABD'nin Wyoming eyaletinde düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan verilecek mesajlar öncesi karışık bir seyir izliyor. Enflasyonla mücadelede sona yaklaşma sürecinde, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın yıl sonuna kadar atacağı adımlara dair belirsizlikler devam ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Açıklamaları Bekleniyor

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarınki sempozyumda yapacağı açıklamaların varlık fiyatlarında büyük dalgalanmalara neden olabileceğini öngörüyor. Dün yayımlanan toplantı tutanakları, bankanın güvercin duruşunun güçlendiğini gösterdi.

Toplantı Tutanakları ve Faiz İndirim Beklentileri

Fed'in son toplantı tutanaklarına göre, yetkililerin büyük çoğunluğunun eylül ayında para politikasında bir gevşeme yapmayı düşündüğü ifade edildi. Tutanaklarda, bazı yetkililerin enflasyon verilerinin ve işsizlik oranlarının olumsuz seyrinin faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gidilmesini destekleyebileceğini belirttiği kaydedildi.

İstihdam Verilerine Yeniden Bakış

ABD Çalışma Bakanlığı, Mart 2024 dönemine ait tarım dışı istihdam verilerini revize etti. Revizyona göre, ABD'de istihdam artışı, önceki tahminlerden 818 bin daha az gerçekleşti. Analistler, bu durumda Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının arttığını ifade ediyor.

Piyasalardaki Güncel Gelişmeler

Piyasalarda, Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapması yönündeki öngörüler %85 seviyesine çıktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,81 seviyesinde dengelendi ve dolar endeksi 101,1 olarak işlem görüyor. Altının ons fiyatı 2.502 dolara düşerken, Brent petrolün varil fiyatı 75,5 dolara geriledi.

Avrupa ve Asya Piyasalarındaki Durum

Avrupa borsalarında dün genel olarak pozitif bir seyrin izlendiği görülürken, gün boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların gidişatının belirleyici olacağı ifade ediliyor. Asya piyasalarında ise Japonya'nın açıkladığı veriler karışık sinyaller verirken, Çin'de ise borsa hafif bir gerileme gösterdi.

Borsa İstanbul'da Durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün %0,78 azalışla 9.904,79 puandan kapanırken, dolardaki dalgalanma dikkat çekiyor. Bugün tüketici güven endeksi ve diğer önemli verilerin açıklanması bekleniyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

  • 10.00 Türkiye, ağustos ayı tüketici güven endeksi
  • 10.30 Almanya, ağustos ayı PMI verileri
  • 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
  • 15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

Küresel piyasalar, bu verilerin yanı sıra Jackson Hole'dan gelecek haber akışını da yakından takip edecek.

İLGİLİ HABERLER

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!