Küresel Piyasalar Jackson Hole Sempozyumuna Kilitlendi

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalar, ABD'nin Wyoming eyaletinde düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndan verilecek mesajlar öncesi karışık bir seyir izliyor. Enflasyonla mücadelede sona yaklaşma sürecinde, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın yıl sonuna kadar atacağı adımlara dair belirsizlikler devam ediyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Açıklamaları Bekleniyor

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarınki sempozyumda yapacağı açıklamaların varlık fiyatlarında büyük dalgalanmalara neden olabileceğini öngörüyor. Dün yayımlanan toplantı tutanakları, bankanın güvercin duruşunun güçlendiğini gösterdi.

Toplantı Tutanakları ve Faiz İndirim Beklentileri

Fed'in son toplantı tutanaklarına göre, yetkililerin büyük çoğunluğunun eylül ayında para politikasında bir gevşeme yapmayı düşündüğü ifade edildi. Tutanaklarda, bazı yetkililerin enflasyon verilerinin ve işsizlik oranlarının olumsuz seyrinin faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gidilmesini destekleyebileceğini belirttiği kaydedildi.

İstihdam Verilerine Yeniden Bakış

ABD Çalışma Bakanlığı, Mart 2024 dönemine ait tarım dışı istihdam verilerini revize etti. Revizyona göre, ABD'de istihdam artışı, önceki tahminlerden 818 bin daha az gerçekleşti. Analistler, bu durumda Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının arttığını ifade ediyor.

Piyasalardaki Güncel Gelişmeler

Piyasalarda, Fed'in yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapması yönündeki öngörüler %85 seviyesine çıktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %3,81 seviyesinde dengelendi ve dolar endeksi 101,1 olarak işlem görüyor. Altının ons fiyatı 2.502 dolara düşerken, Brent petrolün varil fiyatı 75,5 dolara geriledi.

Avrupa ve Asya Piyasalarındaki Durum

Avrupa borsalarında dün genel olarak pozitif bir seyrin izlendiği görülürken, gün boyunca açıklanacak makroekonomik verilerin piyasaların gidişatının belirleyici olacağı ifade ediliyor. Asya piyasalarında ise Japonya'nın açıkladığı veriler karışık sinyaller verirken, Çin'de ise borsa hafif bir gerileme gösterdi.

Borsa İstanbul'da Durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün %0,78 azalışla 9.904,79 puandan kapanırken, dolardaki dalgalanma dikkat çekiyor. Bugün tüketici güven endeksi ve diğer önemli verilerin açıklanması bekleniyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

10.00 Türkiye, ağustos ayı tüketici güven endeksi

10.30 Almanya, ağustos ayı PMI verileri

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

Küresel piyasalar, bu verilerin yanı sıra Jackson Hole'dan gelecek haber akışını da yakından takip edecek.