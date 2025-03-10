Küresel Piyasalar Karışık Seyirle Haftaya Başladı

Küresel piyasalar, ABD'nin korumacı politikaları ve enflasyon endişeleri ile karışık bir görünüm sergiliyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 08:56
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 08:56
Küresel Piyasalar Karışık Seyirle Haftaya Başladı

Küresel piyasalar, haftaya karışık bir seyirle başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı ticaret politikalarının ticaret savaşlarını derinleştirebileceğine dair endişeler ve ABD'deki büyümenin yavaşlayabileceği ihtimalleri, risk algısını artırıyor.

Başkan Trump'ın tarife politikası, piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken, geçen hafta açıklanan istihdam verileri ülkedeki büyümeye yönelik riskleri destekliyor. Tarife haber akışının fiyatlamaları zorlaştırmaya devam etmesiyle birlikte, Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal ettiği mallara uygulamaya başladığı tarifelerde 2 Nisan'a kadar muafiyet tanıdığını açıkladı, ancak Kanada'ya yönelik yeni tarife tehditlerini de gündeme getirdi.

Analistler, Trump'ın tarife yaklaşımındaki değişimlerinin belirsizlikleri artırdığını ve yatırımcıların temkinli olmasına neden olduğunu belirtiyor. ABD'nin uyguladığı tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceği endişeleri de sürüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonominin "iyi bir yerde" olduğunu belirtse de, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin yüksek olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi şubat ayında beklenenden düşük bir artış gösterdi. ABD Çalışma Bakanlığı'na göre, tarım dışı istihdam 151 bin kişi arttı ve işsizlik oranı yüzde 4,1'e yükseldi.

Para piyasalarında Fed'in yılın ilk faiz indirimini haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılırken, toplamda üç faiz indirimine gitmesi bekleniyor. Dolar endeksi 103,9 seviyesinde dengelendi ve altının ons fiyatı ise 2 bin 908 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul, günü yüzde 0,46 değer kazanarak 10.507,11 puandan tamamladı. Dolar/TL, 36,5210 seviyesinden işlem görmekte. Bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi takip edilecek.

Bu gelişmelerle birlikte, piyasalardaki karışık görünüm devam ediyor. Yatırımcılar, hem yurt içi hem de yurt dışındaki ekonomik verileri dikkatle analiz etmeye devam edecek.

Piyasalarda takip edilecek veriler ise şöyle:

  • 10.00 Türkiye, ocak ayı sanayi üretimi
  • 10.00 Almanya, ocak ayı sanayi üretimi
  • 10.00 Almanya, ocak ayı dış ticaret dengesi
  • 12.30 Avro Bölgesi, mart ayı Sentix yatırımcı güven endeksi

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