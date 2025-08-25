Küresel Piyasalar Powell'ın Mesajıyla Pozitif Açıldı — BIST 100 Rekor Kırdı

Küresel Piyasalar Powell'ın Mesajıyla Pozitif Açıldı

Küresel piyasalarda hafta başı alıcılı bir seyir gözlemlendi. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'daki açıklamaları, bankanın eylülde faiz indirimine gitme beklentilerini güçlendirdi.

Powell ve Fed Beklentileri

Powell konuşmasında "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." ifadelerini kullandı. Powell ayrıca kısa vadede enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunu belirtti.

Powell'ın sözlerinin ardından para piyasalarında Fed'in eylülde yüzde 87 ihtimalle 25 baz puan indirim yapacağı fiyatlanıyor.

Piyasa Tepkileri ve Veri Takvimi

Analistler, Powell'ın güvercin tonlu açıklamasının risk iştahını artırdığını, ancak hafta içinde diğer Fed yetkililerinin şahin mesajlarının yatırımcıları temkinli tuttuğunu vurguladı. Bu hafta yatırımcıların odağında Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri bulunuyor; veriler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Fitch ABD'nin Kredi Notunu Teyit Etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "AA+" olarak teyit etti ve not görünümünü "durağan" olarak belirledi. Açıklamada, ABD'nin büyük mali açıkları ve artan borç yüküne yönelik anlamlı adımlar atmadığına dikkat çekildi. Fitch, ABD'nin 2024 ortalama büyüme tahmini %2,8'den 2025'te %1,5'e yavaşlayacağını öngördü.

New York Borsası ve Tahvil Piyasaları

Powell'ın güvercin mesajlarıyla New York Borsası'nda cuma günü alımlar öne çıktı: S&P 500 %1,52, Nasdaq %1,88, Dow Jones %1,89 değer kazandı. Endeks vadeli kontratlar yeni haftaya hafif satıcılı başladı.

Tahvil piyasalarında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü 7 baz puan düşüşle %4,26'ya geriledi; şu sıralarda %4,27 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı cuma günü iyimserlikle 3.372 $'a yükselirken, şu an 3.366 $ seviyesinde işlem görüyor. Dolar endeksi cuma günü %0,9 düşüşle 97,7 seviyesinden kapandı; şu an 97,9'da. Brent petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 67,3 $ seviyesinde.

Avrupa ve Jeopolitik Gelişmeler

Avrupa borsalarında cuma günü alış ağırlıklı seyir izlendi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, avro bölgesinde enflasyonun keskin biçimde yavaşladığını belirtti. Para piyasalarındaki fiyatlamalar ECB'nin ekimde 25 baz puan indirim yapabileceğini gösteriyor.

Jeopolitik tarafta Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler bölge piyasaları tarafından takip ediliyor. Bugün resmi tatil nedeniyle İngiltere'de Londra Borsası işlemlere kapalı olacak.

Asya Piyasaları ve BoJ Başkanı Açıklamaları

Asya borsaları genel olarak pozitif seyrederken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, Jackson Hole'da işgücü sıkıntısının acil ekonomik sorunlardan biri olduğunu ve pandeminin küresel enflasyonla Japonya'yı deflasyondan çıkardığını belirtti. Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi %1,62 ile yaklaşık 18 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Kapanışlara yakın göstergeler: Nikkei 225 %0,4, Şanghay bileşik %0,9, Hang Seng %2,0, KOSPI %1,1 artıda.

Türkiye: BIST 100 Rekor, KKM Uygulamasında Değişiklik

Borsa İstanbul'da cuma günü alış ağırlıklı seyrin ardından BIST 100 endeksi günü %0,52 artışla 11.372,33 puan ile tamamladı; gün içinde 11.398,27 puan ile rekor seviyeyi test etti ve haftalık en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. VİOP'ta BIST 30 Ağustos kontratı akşam seansında %0,12 artışla 12.708,00 puan'da işlem gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ağustos'tan itibaren gerçek kişiler için Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yenileme ve açılış işlemleri yapılamayacağını duyurdu.

Dolar/TL cuma kapanışta 40,9360 iken, bankalararası piyasada açılışta 41,0000 seviyesinden işlem görüyor.

Gün İçinde Takip Edilecek Veriler

Analistler teknik olarak BIST 100'de 11.400 ve 11.500 seviyelerini direnç; 11.300 ve 11.200 puanları destek olarak izliyor. Bugün izlenecek veriler şunlar:

10.00 Türkiye, ağustos ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, ağustos ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, ağustos ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

15.00 ABD, temmuz ayı inşaat izinleri

15.30 ABD, temmuz ayı Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

17.00 ABD, temmuz ayı yeni konut satışları

17.30 ABD, ağustos ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi

Not: İngiltere'de Londra Borsası bugün tatil nedeniyle kapalı olacak.