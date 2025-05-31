Trabzon ve Taşkent Arasında Yeni Uçak Seferleri Başladı

Trabzon ile Taşkent Arasında Yeni Uçuş Dönemi

Trabzon ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent arasında başlatılan karşılıklı uçak seferlerinin ilk yolcuları, düzenlenen törenle karşılandı. Seferler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı ve yerel turizm kuruluşlarının işbirliği ile hayata geçirildi.

İlk Yolcular Coşkuyla Karşılandı

Taşkent'ten kalkarak Trabzon'a inen uçakta 177 biletli yolcu bulunuyordu. Trabzon Havalimanı'nda gerçekleştirilen su takı töreni ile karşılanan yolcular, Türkiye, Özbekistan ve Trabzonspor bayrakları eşliğinde karşılandı. Uçaktan inen misafirlere yerel halk oyunları ekipleri gösteri sunarken, Trabzonspor forması giyen bazı yolcular çiçek ve ikramlarla onurlandırıldı.

Vali Yıldırım'dan Teşekkür ve Destinasyon Vurgusu

Vali Aziz Yıldırım, Özbekistan'ın Türkiye için önemli bir kardeş ülke olduğunu belirtti. Uçuşların gerçeğe dönüşmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, seferlerin haftada birkaç güne çıkarılmasını umduğunu ifade etti. Ayrıca, "Trabzon'un güzelliklerini dünyaya tanıtmak bakımından önemli bir adım." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın Açıklamaları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, seferlerin Türkiye ve Özbekistan arasındaki kardeşliği pekiştireceğini vurguladı. Şen, "Bu seferler bir evin odasından diğerine geçmek gibi. Özbekistanlı kardeşlerimiz, tekrar evlerine hoş geldiler," şeklinde konuştu.

Özbekistanlılar Trabzon'u Seviyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, yapılacak etkinliklerin yanı sıra Trabzon'a olan talebin giderek arttığını kaydetti. Özbekistanlıların Trabzon'un denizini ve doğasını çok sevdiklerine dikkat çeken Erdoğan, 2024 yılı için hedeflerinin daha yüksek olduğunu belirtti.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve yerel yöneticiler katıldı. Taşkent'ten düzenlenen karşılıklı seferler, 20 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Trabzon ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent arasında başlatılan karşılıklı uçak seferlerinin ilk yolcuları törenle karşılandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Trabzon Oteller Birliği Derneği ve Taşkent merkezli tur operatörünün destekleri ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucu Taşkent'ten kalkan uçakta 177 biletli yolcu Trabzon'a geldi.

Trabzon ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent arasında başlatılan karşılıklı uçak seferlerinin ilk yolcuları törenle karşılandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım Geliştirme Ajansı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Trabzon Oteller Birliği Derneği ve Taşkent merkezli tur operatörünün destekleri ile gerçekleştirilen çalışmalar sonucu Taşkent'ten kalkan uçakta 177 biletli yolcu Trabzon'a geldi.