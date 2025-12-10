DOLAR
Denizli’de İkinci El Araç Piyasası Canlanıyor: Araç Yenilemek İçin Doğru Dönem

Denizli'de ikinci el araç piyasasında hareketlilik; galericiler, aracını yenilemek veya ilk kez araç almak isteyenler için şimdi doğru dönem olduğunu belirtiyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 13:12
Denizli’de İkinci El Araç Piyasası Canlanıyor

Denizli’de ikinci el araç piyasasında hareketlilik yaşandığını belirten galericiler, aracını yenilemek ya da ilk kez araç almak isteyenler için doğru dönem olduğunu vurguluyor.

Galericiler değerlendirdi

Alican Memiş, uzun yıllardır otomotiv sektöründe hizmet verdiğini belirterek piyasadaki son durumu değerlendirdi. Memiş, ikinci el araç piyasasındaki dalgalanmalar, kredi şartlarının zorluğu ve alıcıların daha temkinli davranması nedeniyle sektörün farklı bir döneme girdiğini söyledi ve şunları ifade etti: "Eskiden insanlar aracı yatırım amaçlı alırdı, şimdi ise gerçekten ihtiyacı olan alıyor. Bu da piyasayı daha stabil ve kontrollü bir hale getirdi. Şu an satışlarımız gayet iyi gidiyor. Fiyatların oturması, kredi şartlarının kısmen de olsa öngörülebilir hale gelmesi müşterileri harekete geçirdi. Doğru araç bulunduğu zaman hiç beklemeden alınıyor. Yeni yılda taleplerin artacağını, piyasanın daha da canlanacağını öngörüyoruz. Hem alıcı hem satıcı için daha dengeli ve daha güvenli bir süreç olacağına inanıyorum"

Neden şimdi doğru dönem?

Halil Tuncer ise araç sahibi olmak isteyenler için içinde bulunduğumuz ayların "en uygun zaman" olduğunu belirtti ve şu değerlendirmeyi paylaştı: "Uzun zamandır beklenen o yumuşama süreci başladı. Araç fiyatlarında belirgin bir gevşeme var. Bu dönem, özellikle gerçek alıcı için oldukça avantajlı bir zaman. Son yıllarda araçlar ciddi anlamda yatırım aracı haline gelmişti. Şu anda ise bu algı kırılıyor. Fiyatlar dengeye oturuyor ve bu da alıcı için çok daha adil bir piyasa ortaya çıkarıyor. Piyasanın bu seviyede olması hem alıcıyı hem satıcıyı rahatlatıyor. Aracını yenilemek yahut ilk kez araç almak isteyenler için şu an gerçekten doğru dönem. Fiyatların biraz daha oturmasıyla birlikte hareketlilik de artacaktır"

Piyasa beklentileri

Galericiler, fiyatların bir süre daha dengede kalabileceğini ancak talep arttıkça piyasanın yeniden hareketleneceğini öngörüyor. Fiyatların dengeye oturması ve kredi koşullarındaki öngörülebilirlik, hem alıcıyı hem satıcıyı rahatlatan unsurlar olarak öne çıkıyor.

