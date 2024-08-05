Küresel Piyasalar Tarihi Satış Baskısıyla Yüzleşiyor

Küresel Piyasalar Tarihi Satış Baskısıyla Karşılaşıyor

Küresel finansal piyasalarda, Amerika Birleşik Devletleri'nde resesyon kaygılarının artmasıyla yeni haftaya ciddi bir satış dalgasıyla giriş yapıldı. Ekonomik aktivitedeki yavaşlama korkusunun derinleşmesi, yatırımcıların risk alma iştahını etkileyerek kayıpların artmasına yol açtı.

VIX Endeksi Zirveye Ulaştı

ABD'de S&P 500 Endeksi'nin dalgalanmasını ölçen VIX Endeksi, %41,82 ile son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşarak "korku endeksi" olarak tanınan bir gösterge haline geldi.

ABD Ekonomisi ve İstihdam Raporu

Geçtiğimiz hafta yayımlanan istihdam raporu, tarım dışı istihdamın 114.000 artışla beklentilerin çok altında kalması ve işsizlik oranının %4,3 ile Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıkmasıyla resesyon endişelerini daha da artırdı. Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasına karşın, önümüzdeki toplantıda 50 baz puan indirim yapmayı düşündüğü belirtiliyor.

Kripto Para Piyasalarında Düşüş

Kripto para varlıkları da piyasalardaki olumsuz havadan etkilendi. Bitcoin, %12'den fazla değer kaybı yaşayarak 52.900 dolar seviyelerine geriledi.

Avrupa Borsalarında Kayıplar

Avrupa'daki borsalar da benzer şekilde %2'yi aşan kayıplar yaşadı. Örneğin, Almanya Borsası'nda DAX %2,5, Fransa'nın CAC 40 Endeksi %2,1 değer kaybetti. Ayrıca Hollanda merkezli ASML hisseleri %8,4 geriledi.

Japonya'da Sert Satış Dalgası

Japonya, 1987'den bu yana en sert satış dalgasını yaşarken, Nikkei 225 Endeksi son iki günde %17,5 değer kaybetti. Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırım beklentileri yatırımcıların risk algısını derinleştirdi ve Japon yeninin değer kazanmasına yol açtı.

Hükümet Açıklamaları

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, hisse senetlerindeki düşüşü "ciddi endişe" ile takip ettiklerini belirtirken, hükümetin Merkez Bankası ile işbirliği içinde çalıştığını vurguladı.