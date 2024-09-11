Küresel Piyasalarda ABD Enflasyon Verileri Bekleniyor

Küresel Piyasalarda Belirsizlik Hâkim

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelecek hafta yapılması beklenen faiz kararları önemli bir merak konusu oldu. Analistler, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ilgili gelecek sinyallerin piyasalarda dalgalanmalara yol açacağını öngörüyor.

Faiz İndirimine Dair Belirsizlikler

Enflasyon üzerindeki endişelerin son zamanlarda hafiflediği ifade edilirken, istihdam piyasasında yaşanan güç kaybı, resesyon risklerini artırıyor. Bu durum, yatırımcıların piyasaya karşı temkinli yaklaşmasına neden oluyor. Fed’in bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitme ihtimali yüksek görünürken, 50 baz puanlık indirim olasılığı ise %35 seviyelerinde. Fed’in yıl sonunda toplamda 100 baz puanlık bir indirim yapacağı tahmin ediliyor.

Sermaye Gerekliliklerindeki Değişiklikler

Dün, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, büyük bankaların sermaye gerekliliklerini artıracak taslağın detaylarını açıkladı. Barr, bu değişikliğin hem faydaları hem de maliyetleri olduğuna dikkat çekti.

Aksiyon Hisse Senetleri ve Kripto Paralar Üzerinde

Öte yandan, teknoloji şirketi Nvidia hisseleri %1,5 kazançla günü tamamlarken, Microsoft, Amazon ve Tesla tümü de artış gösterdi. Ancak JPMorgan Chase ve Goldman Sachs gibi bazı bankaların hisseleri ise değer kaybetti.

Siyasi alanda ise, ABD başkanlık seçiminde Demokrat Kamala Harris ve Cumhuriyetçi Donald Trump arasında gerçekleşen tartışmalar, piyasalardaki bahis oranlarını değiştirdi. Trump’ın kripto para özellikle Bitcoin üzerine olumsuz etkisi ile, Bitcoin fiyatı %2,3 azalarak 56 bin 250 dolara geriledi.

Global Piyasaların Durumu

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %3,65’te sabit kalırken, dolar endeksi %0,3 düşüşle 101,4’e geriledi. Brent petrol fiyatları da, %3,1 azalışla 69,5 dolara gerileyerek Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Ayrıca, Avrupa borsaları da satıcı bir seyrin etkisi altında kalırken, yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararını bekliyor. Durgunluk sinyalleri, piyasa hareketlerini yönlendirmeye devam ediyor.

Yatırımcıların gözleri, Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyesi Junko Nakagawa’nın faiz artırım sinyalleri ile birlikte Asya piyasalarında da satıcılı bir seyrin oluşmasına neden oldu.

Özel Sektörde Durum

Özel otomotiv sektöründe, BMW, Volkswagen ve Audi gibi şirketler geri çağırmalar ve üretim planlarındaki belirsizliklerle karşı karşıya. BMW 1,5 milyon aracını geri çağıracağını duyurdu ve Volkswagen, maliyet azaltma çabaları kapsamında fabrikalarını kapatma planlarını gözden geçiriyor.