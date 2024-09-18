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Küresel Piyasalarda Fed Faiz Kararı Beklentisi

Küresel piyasalarda Fed'in faiz indirimi öncesi belirsizlikler sürüyor; ekonomide görünüm merak ediliyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 08:56
Küresel Piyasalarda Fed Faiz Kararı Beklentisi

Küresel Piyasalarda Fed'in Faiz Kararı Öncesi Temkinli Bekleyiş

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası ile ilgili gelişmeler bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre Fed'in, 2020'den bu yana ilk kez faiz indirmesi bekleniyor.

Faiz İndirimine Yüzde 65 İhtimal

Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in yüzde 65 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceğini öngörüyor. Yıl sonuna kadar toplamda 125 baz puanlık bir indirim ihtimali de dikkat çekiyor. Ancak bunun ne kadar büyük olacağı konusundaki belirsizlikler, piyasalarda temkinli bir hava yaratmış durumda.

Varlık Fiyatlarına Etkileri Bekleniyor

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların ve para politikası metninin varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını belirtiyor. Bu nedenle, yapılan açıklamaların ardından piyasalarda oynaklığın artması bekleniyor.

ABD Ekonomisinde Beklenmedik Gelişmeler

Dün açıklanan verilere göre, ABD’de perakende satışların ağustosta aylık bazda beklenenin aksine yüzde 0,1 arttığı görülüyor. Bu durum, tüketici harcamalarının güçlü kalmaya devam ettiğinin sinyallerini veriyor. Ayrıca sanayi üretimi de aylık bazda yüzde 0,8 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Kurumsal Gelişmeler ve Piyasalar

Teknoloji devi Intel'in, Amazon Web Services ile stratejik işbirliğini genişlettiğini açıklamasının ardından hisseleri yüzde 2,7 değerlendi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,65'te sabit kalırken, dolar endeksi de düne göre yüzde 0,1 azalarak 100,8 seviyesine geriledi.

Petrol ve Altın Fiyatları

Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 0,9 artarken, yeni işlem gününde yüzde 0,4 azalarak 72,9 dolara düştü. Altın ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2.568 dolardan işlem görüyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere ve Avro Bölgesi'nde açıklanacak enflasyon verileri, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Fed'in faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip edilecektir.

Öne Çıkan Veriler:

  • 09.00: İngiltere, Ağustos Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
  • 10.00: Türkiye, Temmuz Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri
  • 12.00: Avro Bölgesi, Ağustos TÜFE
  • 15.30: ABD, Ağustos Konut Başlangıçları
  • 15.30: ABD, Ağustos İnşaat İzinleri
  • 21.00: ABD, Fed'in Faiz Kararı
  • 21.30: ABD, Fed Başkanı Powell'ın Basın Toplantısı

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