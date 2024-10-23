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Küresel Piyasalarda Karışık Seyir Devam Ediyor

Küresel piyasalarda karışık bir seyir hakim. Yatırımcılar temkinli davranırken, şirket karlılıkları ve makroekonomik veriler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 08:35
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 08:35
Küresel Piyasalarda Karışık Seyir Devam Ediyor

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda, ABD'de yoğunlaşan bilanço döneminde şirket karlılıklarının çoğunlukla beklentilerin üstünde gelmesine rağmen, yatırımcıların temkinli hareket etmesi nedeniyle karışık bir görünüm gözlemleniyor. ABD'de enflasyonla mücadele sürecinin resesyona yol açıp açmayacağı konusundaki belirsizlik devam ederken, pozitif makroekonomik veriler ve iyi gelen şirket karlılıkları ekonomik aktiviteye dair umut yaratıyor.

Fed ve Ekonomik Görünüm

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim hızına ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü belirtiyor. Sağlam bir istihdam piyasası ve artan ekonomik aktivitelerin, Fed'in enflasyonla başa çıkmasını kolaylaştırabileceği ifade ediliyor. Örneğin, ekim ayında açıklanan Richmond Fed imalat sanayi endeksi eksi 14 ile beklentilerin üzerinde yer aldı ve geçen ay eksi 21 seviyesindeydi.

IMF Tahminleri

Uluslararası Para Fonu (IMF) Ekim'de yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonomik büyümenin zayıf kalacağını ve bu yıl için büyüme tahmininin %3,2 olacağını belirtti. Temmuz ayındaki tahminler daha iyimserdi; o zaman dünya ekonomisinin %3,2 büyümesi bekleniyordu.

Kurumsal Sonuçlar ve Piyasa Tepkileri

Genel Motors'un üçüncü çeyrek finansal sonuçları beklentileri aşarken, hisse değerinde yaklaşık %10'luk bir artış yaşandı. Bunun tersi olarak, Lockheed Martin satışları hedefleri tutturamayınca %6'dan fazla değer kaybetti. Bugün, Tesla, Coca-Cola, IBM ve Boeing'in finansal sonuçları da yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

Faiz Oranları ve Tahvil Piyasası

Piyasalarda yapılan fiyatlamalar, Fed'in gelecek ay %89 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceğini öngörüyor. Bankanın yıl sonunda iki toplantıda toplamda 50 baz puan indirim yapması bekleniyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise önceki günde yaklaşık 3 baz puan artarak %4,21 seviyesine perçinlendi ve şu an %4,23 seviyesinde işlem görüyor.

Metaller ve Enerji Fiyatları

Brent petrol varil fiyatı %2,1 artışla 75,29 dolardan kapanırken, bu sabah %0,3'lük artışla 75,61 dolar seviyesine ulaştı. Altın ons fiyatı, jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının izlediği güvercin politikalarla %1,1 artışla 2,748.91 dolara yükseldi, bugün ise 2,750 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Avrupa Borsaları ve Ekonomik Görünüm

Avrupa borsalarında ise, yatırımcılar Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaları bekliyor. Lagarde, enflasyonu kontrol altına aldıklarını söylemenin henüz mümkün olmadığını, ancak 2025 yılı içerisinde bu hedefe ulaşacaklarına güven duyduğunu belirtti. IMF'nin raporunda, Avro Bölgesi için büyüme tahmini 2023'te %0,9'dan %0,8'e düşürüldü.

Asya piyasaları da karışık bir görünüm sergiliyor, Japonya dışındaki pazarlar pozitif bir seyir izlerken, önemli verilere dikkat çekiliyor. Yurt içindeki piyasalarda ise BIST 100 endeksi %2,13'lük artışla günü kapatmış durumda.

Yatırımcıların Takip Edeceği Veriler

  • 10:00 Türkiye, Ekim ayı tüketici güven endeksi
  • 14:00 ABD haftalık mortgage başvuruları
  • 17:00 ABD, Eylül ayı ikinci el konut satışları
  • 17:00 Avro Bölgesi, Ekim ayı tüketici güven endeksi
  • 17:00 ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması
  • 21:00 ABD, Fed'in Bej Kitap raporu

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