Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Faiz İndirimi Tartışmaları Devam Ediyor

Küresel piyasalarda karışık sinyaller ve yoğun veri akışı yatırımcıları meşgul ediyor.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 09:06
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 09:06
Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Faiz İndirimi Tartışmaları Devam Ediyor

Küresel Piyasalarda Dikkat Çeken Gelişmeler

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan veriler sonrası karışık bir seyir gözlemleniyor. Özellikle teknoloji hisselerinde yaşanan satış baskısının yavaşlaması dikkat çekiyor.

ABD Ekonomi Büyümesi ve Faiz İndirimleri

ABD ekonomisi, 2023'ün ikinci çeyreğinde %2,8 büyüyerek beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın enflasyonla mücadele stratejisini "yumuşak iniş" ile tamamlayabileceği yönündeki öngörüleri destekliyor.

Yatırımcıları en fazla meşgul eden konulardan biri, Fed'in bu yıl kaç kez faiz indireceği. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Eylül ayından itibaren Banka'nın üç kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor.

Bilanço Sezonu ve Şirket Performansları

Yoğunlaşan bilanço sezonunda açıklanan sonuçlar, hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırmaya devam ediyor. Ford, gelirlerinin beklentileri aşmasına rağmen karının tahminlerin altında kalması sonucu %18,4 değer kaybederken; American Airlines, kar beklentilerini düşürmesine rağmen %4,2 yükseliş kaydetti.

Buna ek olarak, OpenAI, yeni arama özelliklerinin bir prototipini test ettiğini duyurduktan sonra Alphabet'in hisseleri %3'ten fazla düştü.

Tahvil ve Emtia Piyasasında Son Durum

Altın ons fiyatı, önceki gün %1,4 gerilemenin ardından 2.375 dolardan işlem görürken, Brent petrol 81,5 dolarlık fiyatıyla yatay bir seyir izliyor. Bakırın libresi ise %0,3 artışla 4,1 dolara yükseldi.

Yeni Veriler ve Asya Piyasaları

Açıklanacak verilerin etkisiyle yatırımcılar ABD'deki kişisel tüketim harcamaları ve kişisel gelir verilerine odaklanmışken, Asya piyasalarında da yön arayışı devam ediyor. Japonya'da enflasyon verilerinin öngörülerinin altında kalması, Japonya Merkez Bankası için faiz artırımı beklentilerini etkiledi.

Yurt İçi Gelişmeler

Yurt içinde Borsa İstanbul, BIST 100 endeksiyle günü %1,09 düşüşle kapattı. Dolar/TL, 33,0980 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün yurt içinde olan veriler: 10:00 Türkiye, Temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri; 15:30 ABD, Haziran ayı kişisel gelirler ve harcamalar; 17:00 ABD, Temmuz ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi.

İLGİLİ HABERLER

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Emekli zam farkında takvim değişti! Milyonlarca emekliye yeni tarih!

Xiaomi telefonu olanlar dikkat! Bu modeller dışındakiler rafa kalkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!

WhatsApp'a bomba gibi yenilik! Türkiye'de resmen başlıyor!

Xiaomi telefonu olanlar dikkat! Bu modeller dışındakiler rafa kalkıyor!

Avrupalılar tadına doyamıyor! Evde yapımı basit Medovik pasta tarifi!

Deodorantların beyaz leke bırakmasının sırrı açıklandı! Bu bilgi hiçbir yerde yok!

Emekli zam farkında takvim değişti! Milyonlarca emekliye yeni tarih!

Zincir marketlerde flaş değişim! Gidenler gözlerine inanamıyor!