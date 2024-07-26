Küresel Piyasalarda Karışık Seyir: Faiz İndirimi Tartışmaları Devam Ediyor

Küresel Piyasalarda Dikkat Çeken Gelişmeler

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan veriler sonrası karışık bir seyir gözlemleniyor. Özellikle teknoloji hisselerinde yaşanan satış baskısının yavaşlaması dikkat çekiyor.

ABD Ekonomi Büyümesi ve Faiz İndirimleri

ABD ekonomisi, 2023'ün ikinci çeyreğinde %2,8 büyüyerek beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Bu durum, ABD Merkez Bankası (Fed)'nın enflasyonla mücadele stratejisini "yumuşak iniş" ile tamamlayabileceği yönündeki öngörüleri destekliyor.

Yatırımcıları en fazla meşgul eden konulardan biri, Fed'in bu yıl kaç kez faiz indireceği. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Eylül ayından itibaren Banka'nın üç kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor.

Bilanço Sezonu ve Şirket Performansları

Yoğunlaşan bilanço sezonunda açıklanan sonuçlar, hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırmaya devam ediyor. Ford, gelirlerinin beklentileri aşmasına rağmen karının tahminlerin altında kalması sonucu %18,4 değer kaybederken; American Airlines, kar beklentilerini düşürmesine rağmen %4,2 yükseliş kaydetti.

Buna ek olarak, OpenAI, yeni arama özelliklerinin bir prototipini test ettiğini duyurduktan sonra Alphabet'in hisseleri %3'ten fazla düştü.

Tahvil ve Emtia Piyasasında Son Durum

Altın ons fiyatı, önceki gün %1,4 gerilemenin ardından 2.375 dolardan işlem görürken, Brent petrol 81,5 dolarlık fiyatıyla yatay bir seyir izliyor. Bakırın libresi ise %0,3 artışla 4,1 dolara yükseldi.

Yeni Veriler ve Asya Piyasaları

Açıklanacak verilerin etkisiyle yatırımcılar ABD'deki kişisel tüketim harcamaları ve kişisel gelir verilerine odaklanmışken, Asya piyasalarında da yön arayışı devam ediyor. Japonya'da enflasyon verilerinin öngörülerinin altında kalması, Japonya Merkez Bankası için faiz artırımı beklentilerini etkiledi.

Yurt İçi Gelişmeler

Yurt içinde Borsa İstanbul, BIST 100 endeksiyle günü %1,09 düşüşle kapattı. Dolar/TL, 33,0980 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün yurt içinde olan veriler: 10:00 Türkiye, Temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri; 15:30 ABD, Haziran ayı kişisel gelirler ve harcamalar; 17:00 ABD, Temmuz ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi.