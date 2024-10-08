Küresel Piyasalarda Karışıklık: ABD Verileri ve Faiz İndirim Beklentileri

Küresel Piyasalarda Belirsizlik Hâkim

Küresel piyasalarda, geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından Fed'in (ABD Merkez Bankası) faiz indirim sürecine daha temkinli adımlarla devam edeceği beklentileri artış gösterdi. Bu durum, piyasalarda karışık bir seyir oluşturdu.

İstihdam Verilerinin Etkisi

ABD'de güçlü gelen istihdam verileri, faiz indirim beklentilerini etkileyen önemli bir faktör oldu. Fed'in ilerleyen günlerde uygulayacağı faiz indirimleriyle ilgili daha temkinli yaklaşım sergileyeceği düşünülüyor. Bu gelişmeler, tahvil faizlerinde artışa ve Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahının azalmasına yol açtı.

Fed Yetkililerinin Açıklamaları

Fed yetkilileri arasında Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, risk dengesinin yüksek enflasyondan artan işsizlik oranına kaydığına dikkat çekti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in Kasım ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapma olasılığı %87 seviyelerinde bulunurken, 50 baz puanlık bir indirimin gerçekleşme ihtimali ise tamamen ortadan kalktı.

Makroekonomik Göstergeler

Son gelişmeler doğrultusunda, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi Ağustos ayından bu yana ilk kez %4 seviyesini aştı. Dolar endeksi ise 102,4 seviyelerinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı %0,4 değer kaybı yaşarken, Brent petrolün varil fiyatı ise dün %3,8 artışla 80,8 dolara yükseldikten sonra bugün %1,7 azalarak 79,5 dolara geriledi.

ABD Borsa Performansı

ABD borsasında dün; Dow Jones endeksi %0,94, S&P 500 endeksi %0,96, ve Nasdaq endeksi %1,17 değer kaybetti. Endeks vadeli kontratlar ise güne karışık bir seyirle başladı. Kurumsal tarafta, Google'ın hisseleri, federal bir yargıcın uygulamalarla ilgili yaptığı açıklamalar sonucunda %2,5 değer kaybı yaşadı.

Önemli Bilanço Sezonu

Analistler, bu hafta bilanço sezonunun açılacağını ve büyük ABD bankaları arasında yer alan JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun yanı sıra BlackRock, PepsiCo, Delta Air ve Domino's Pizza gibi şirketlerin finansal sonuçlarının takip edileceğini vurguladı.

Avrupa ve Asya Piyasaları

Avrupa'da ise genel olarak pozitif bir seyir gözlemlenirken, Almanya hariç tüm ülkeler olumlu bir performans sergiledi. Ekonomik aktiviteye dair endişeler devam etmekte ve Avro Bölgesi'nde Genel Yatırımcı Güven Endeksi negatif seviyelerde seyrederken, Alman otomotiv endüstrisinin satışları önemli bir düşüş gösterdi.

Asya tarafında, Çin'deki ekonomik brifingin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratması satış ağırlıklı bir seyri beraberinde getirdi. Çinli yetkililerin teşvik planları açıklanmasına rağmen, yatırımcılar brifingi yetersiz buldu.

Yurt İçi Piyasalarda Son Durum

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,85 değer kaybıyla 9.031,64 puandan günü tamamladı. Dolar/TL ise %0,01 artışla 34,2639'dan kapanırken, bugünkü işlemler 34,2690 seviyelerinde gerçekleşiyor. Analistler, bugün veri takviminin sakin geçeceğini ve dış ticaret dengesinin takip edilebileceğini belirtiyor.