Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Küresel Piyasalarda Negatif Seyir: ABD İstihdam Verisi Bekleniyor

ABD istihdam verileri, küresel piyasaların odak noktası oldu; fed faiz indirimi ve resesyon korkuları belirsizlik yaratıyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 08:57
Küresel Piyasalarda Negatif Seyir: ABD İstihdam Verisi Bekleniyor

Küresel Piyasalarda Olumsuz Gelişmeler

Küresel yatırımcılar, ABD'deki tarım dışı istihdam raporu öncesi olumsuz piyasa sinyalleri ile hareket ediyor. Piyasalardaki gerilemenin ardında, ekonomik aktivitenin beklentilerin altında kalacağına dair kaygılar yatıyor.

Resesyon Korkuları ve Faiz Beklentileri

Son verilere göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 75 baz puanlık faiz indirimi yapması öngörülmekte. Ancak eylül ayında yapılacak toplantıda 50 baz puanlık bir düşüş ihtimalinin %30 olduğu tahmin ediliyor. Dün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından yayınlanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) %46,8 ile son 8 ayın en düşük seviyesine indi. Ayrıca, işsizlik maaşı başvurularının sayısındaki artış da piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

İşsizlik ve Enflasyon Verileri

Analistler, söz konusu istihdam raporunun piyasalarda daha fazla dalgalanmalara yol açacağını öngörüyor. Temmuz ayındaki tarım dışı istihdamın 175 bin kişi artacağı bekleniyor. Fed'in enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetinin ikinci çeyrekte %0,9 artmış olması da dikkat çekici bir ayrıntı.

Uluslararası Piyasalarda Düşüş

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) enflasyon verilerine rağmen faiz indirimleri yaparken, ABD borsalarında da düşüş gözlemleniyor. Apple ve Amazon gibi teknoloji devlerinin finansal sonuçları da piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor. New York borsasında NASDAQ endeksi %2,3, S&P 500 endeksi %1,37 ve Dow Jones endeksi %1,21 değer kaybetti.

Asya Piyasalarında Satış Baskısı

Japonya Merkez Bankası'nın olası faiz artışlarına ilişkin açıklamaları, Asya borsalarında %5'i aşan düşüşlere yol açtı. Dolar/yen paritesinin düşük seviyelere inmesi ve artan resesyon endişeleri, Japon teknoloji şirketlerini olumsuz etkileyebilir.

Türkiye Piyasa Gelişmeleri

Yurt içerisinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %1,5 artışla günü tamamladı. Dolar/TL ise %0,1 azalışla 33,1082'den kapandı, ardından 33,1770 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün Takip Edilecek Veriler

  • 14.30: Türkiye – Mayıs ayı döviz varlıkları
  • 15.30: ABD – Temmuz ayı tarım dışı istihdam
  • 15.30: ABD – Temmuz ayı işsizlik oranı
  • 15.30: ABD – Ortalama saatlik kazançlar
  • 17.00: ABD – Haziran ayı fabrika siparişleri
  • 17.00: ABD – Haziran ayı dayanıklı mal siparişleri

Yatırımcılar, bugün açıklanacak verilerle birlikte piyasalardaki dalgalanmaları yakından takip edecek.

İLGİLİ HABERLER

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Bakanlık kapılarını 4B'lilere açacak! İşte KPSS 70 puanla bakanlıkta çalışma müjdesi

KPSS puanı en az 55 olana müjde! Resmi Gazete’den onay geldi: Devlet kapısında personel aranıyor

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi