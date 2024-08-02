Küresel Piyasalarda Negatif Seyir: ABD İstihdam Verisi Bekleniyor

Küresel Piyasalarda Olumsuz Gelişmeler
Küresel yatırımcılar, ABD'deki tarım dışı istihdam raporu öncesi olumsuz piyasa sinyalleri ile hareket ediyor. Piyasalardaki gerilemenin ardında, ekonomik aktivitenin beklentilerin altında kalacağına dair kaygılar yatıyor.
Resesyon Korkuları ve Faiz Beklentileri
Son verilere göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 75 baz puanlık faiz indirimi yapması öngörülmekte. Ancak eylül ayında yapılacak toplantıda 50 baz puanlık bir düşüş ihtimalinin %30 olduğu tahmin ediliyor. Dün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından yayınlanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) %46,8 ile son 8 ayın en düşük seviyesine indi. Ayrıca, işsizlik maaşı başvurularının sayısındaki artış da piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
İşsizlik ve Enflasyon Verileri
Analistler, söz konusu istihdam raporunun piyasalarda daha fazla dalgalanmalara yol açacağını öngörüyor. Temmuz ayındaki tarım dışı istihdamın 175 bin kişi artacağı bekleniyor. Fed'in enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetinin ikinci çeyrekte %0,9 artmış olması da dikkat çekici bir ayrıntı.
Uluslararası Piyasalarda Düşüş
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) enflasyon verilerine rağmen faiz indirimleri yaparken, ABD borsalarında da düşüş gözlemleniyor. Apple ve Amazon gibi teknoloji devlerinin finansal sonuçları da piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor. New York borsasında NASDAQ endeksi %2,3, S&P 500 endeksi %1,37 ve Dow Jones endeksi %1,21 değer kaybetti.
Asya Piyasalarında Satış Baskısı
Japonya Merkez Bankası'nın olası faiz artışlarına ilişkin açıklamaları, Asya borsalarında %5'i aşan düşüşlere yol açtı. Dolar/yen paritesinin düşük seviyelere inmesi ve artan resesyon endişeleri, Japon teknoloji şirketlerini olumsuz etkileyebilir.
Türkiye Piyasa Gelişmeleri
Yurt içerisinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %1,5 artışla günü tamamladı. Dolar/TL ise %0,1 azalışla 33,1082'den kapandı, ardından 33,1770 seviyesinden işlem görmeye başladı.
Bugün Takip Edilecek Veriler
- 14.30: Türkiye – Mayıs ayı döviz varlıkları
- 15.30: ABD – Temmuz ayı tarım dışı istihdam
- 15.30: ABD – Temmuz ayı işsizlik oranı
- 15.30: ABD – Ortalama saatlik kazançlar
- 17.00: ABD – Haziran ayı fabrika siparişleri
- 17.00: ABD – Haziran ayı dayanıklı mal siparişleri
Yatırımcılar, bugün açıklanacak verilerle birlikte piyasalardaki dalgalanmaları yakından takip edecek.