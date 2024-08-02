Küresel Piyasalarda Negatif Seyir: ABD İstihdam Verisi Bekleniyor

Küresel Piyasalarda Olumsuz Gelişmeler

Küresel yatırımcılar, ABD'deki tarım dışı istihdam raporu öncesi olumsuz piyasa sinyalleri ile hareket ediyor. Piyasalardaki gerilemenin ardında, ekonomik aktivitenin beklentilerin altında kalacağına dair kaygılar yatıyor.

Resesyon Korkuları ve Faiz Beklentileri

Son verilere göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 75 baz puanlık faiz indirimi yapması öngörülmekte. Ancak eylül ayında yapılacak toplantıda 50 baz puanlık bir düşüş ihtimalinin %30 olduğu tahmin ediliyor. Dün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından yayınlanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) %46,8 ile son 8 ayın en düşük seviyesine indi. Ayrıca, işsizlik maaşı başvurularının sayısındaki artış da piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

İşsizlik ve Enflasyon Verileri

Analistler, söz konusu istihdam raporunun piyasalarda daha fazla dalgalanmalara yol açacağını öngörüyor. Temmuz ayındaki tarım dışı istihdamın 175 bin kişi artacağı bekleniyor. Fed'in enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetinin ikinci çeyrekte %0,9 artmış olması da dikkat çekici bir ayrıntı.

Uluslararası Piyasalarda Düşüş

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) enflasyon verilerine rağmen faiz indirimleri yaparken, ABD borsalarında da düşüş gözlemleniyor. Apple ve Amazon gibi teknoloji devlerinin finansal sonuçları da piyasalarda dalgalanmalara yol açıyor. New York borsasında NASDAQ endeksi %2,3, S&P 500 endeksi %1,37 ve Dow Jones endeksi %1,21 değer kaybetti.

Asya Piyasalarında Satış Baskısı

Japonya Merkez Bankası'nın olası faiz artışlarına ilişkin açıklamaları, Asya borsalarında %5'i aşan düşüşlere yol açtı. Dolar/yen paritesinin düşük seviyelere inmesi ve artan resesyon endişeleri, Japon teknoloji şirketlerini olumsuz etkileyebilir.

Türkiye Piyasa Gelişmeleri

Yurt içerisinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %1,5 artışla günü tamamladı. Dolar/TL ise %0,1 azalışla 33,1082'den kapandı, ardından 33,1770 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bugün Takip Edilecek Veriler

14.30: Türkiye – Mayıs ayı döviz varlıkları

Türkiye – Mayıs ayı döviz varlıkları 15.30: ABD – Temmuz ayı tarım dışı istihdam

ABD – Temmuz ayı tarım dışı istihdam 15.30: ABD – Temmuz ayı işsizlik oranı

ABD – Temmuz ayı işsizlik oranı 15.30: ABD – Ortalama saatlik kazançlar

ABD – Ortalama saatlik kazançlar 17.00: ABD – Haziran ayı fabrika siparişleri

ABD – Haziran ayı fabrika siparişleri 17.00: ABD – Haziran ayı dayanıklı mal siparişleri

Yatırımcılar, bugün açıklanacak verilerle birlikte piyasalardaki dalgalanmaları yakından takip edecek.