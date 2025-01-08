Küresel Piyasalarda Negatif Seyir: Trump'ın Açıklamaları Risk Algısını Artırdı

Küresel Piyasalarda Negatif Seyir

Küresel piyasalarda Donald Trump'ın yaptığı son açıklamalar sonrası negatif bir yönelmeye tanıklık ediliyor. Enflasyon ve resesyon endişeleri fiyatlamaları zorlaştırırken, Trump'ın başkanlığında alacağı önlemlerle ilgili ifadeleri risk algısını artırdı.

Trump'ın Asker Kullanma İma ve Kanada Açıklaması

Trump, dün yaptığı açıklamada Panama Kanalı ve Grönland konularında gerekirse asker kullanabileceğine dair sinyaller vererek, "Bu ikisi hakkında size güvence veremem. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var," ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiği yönündeki görüşünü tekrarladı.

Bu açıklamalar, dünya genelinde tahvil ve hisse senedi piyasalarında artan satış baskısına yol açtı. Trump'ın olası tarifelerinin enflasyonla mücadele üzerinde olumsuz etkide bulunabileceği endişesi de gündemde.

Fed'in Faiz Indirim Beklentileri

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası (Fed) yıl içinde faiz indirimine gitme ihtimalinin %60 olduğu yönünde sinyaller veriyor. Eğer mayıs toplantısında bir indirim gerçekleşmezse, haziran toplantısında kesin bir indirim bekleniyor.

Makroekonomik Verilerin Etkisi

Bugün açıklanacak Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, piyasalarda önemli bir etki yaratabilir. Üstelik, ADP özel sektör istihdam verileri de piyasaların yönünü etkileyebilir.

Piyasa Performansları

Dün açıklanan ISM hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 54,1'e çıkarak piyasa beklentilerini aştı. ABD'de JOLTS açık iş sayısı Kasım 2024'te 8 milyon 98 bin ile altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan, Nvidia ve Tesla'nın hisseleri önemli değer kayıpları yaşarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi %4,69'a yükseldi. Altın ons fiyatı %0,6’lık artışla 2,650 dolardan kapanırken, yeni güne %0,1 düşüşle başladı.

Avrupa ve Asya Piyasalarında Durum

New York Borsası'nda S&P 500 %1,11, Nasdaq %1,89, Dow Jones %0,42 oranında düştü. Avrupa borsalarında, İngiltere hariç genel olarak alış ağırlıklı bir seyir gözlemlenirken, Asya borsalarında da satışlar hakim oldu.

Türkiye'deki Yansımalar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %1,13 kayıpla 9,972.03 puandan kapanırken, Dolar/TL ise bir önceki kapanışa yakın seyrediyor. Bugün yurt içinde önemli ekonomik veriler açıklanacak ve gelişmeler piyasalar üzerinde etkili olacak.

Bugün Takip Edilecek Veriler