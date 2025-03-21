Küresel Piyasalarda Negatif Seyir: Trump'ın Ticaret Savaşları Endişe Yarattı

Küresel Piyasalarda Negatif Seyir Baş Gösteriyor

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifelerle başlattığı ticaret savaşına dair endişeler devam ederken, yatırımcıların risk iştahı olumsuz bir yön aldı. Trump’ın korumacı politikaları, enflasyon ve resesyon belirsizlikleri içerisinde ciddi bir kaygı unsuru haline geldi.

Tarifelerin Etkisi ve Fed'in Stresli Durumu

ABD Başkanı Trump, yürürlüğe giren tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceğine dikkat çekerken, bu durum Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyonla mücadelede gecikmelere yol açabileceği uyarısına sebep oldu. Trump sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak Fed'e çağrıda bulundu.

Hükümet Kararları ve Ekonomik Veriler

Trump, Beyaz Saray'de yaptığı törenle beraber kritik mineral üretiminde artış hedefleyen bir kararname imzaladı. Yabancı güçlerin mineral üretimine bağımlılığın ulusal güvenliği tehdit ettiğini vurguladı. Ayrıca, Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasını öngören bir diğer kararname ile eğitim yönetiminin eyaletlere devredileceğini açıkladı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunun 15 Mart haftasında 223 bine çıktığı açıklandı. Buna rağmen bu rakam piyasa beklentilerinin altında kaldı. Philadelphia Fed İmalat Endeksi ise Mart ayında 12,5 ile piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

Piyasalardaki Genel Görünüm

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,25 seviyesine ulaşırken, dolar endeksi %0,2 artışla 104 seviyesinden işlem gördü. Altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle %0,1 düşüşle 3,045 dolara geriledi ve Brent petrol varil fiyatı %0,1 azalarak 71,80 dolar oldu.

New York Borsası'nda S&P 500 endeksi %0,22, Nasdaq %0,33 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yatay bir seyir izledi. Avrupa borsalarında da negatif bir hava hâkim oldu.

Lagarde'ın Açıklamaları Dikkat Çekti

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD'nin tarifelerinin Avrupa Birliği'ne olumsuz etkileri olacağı ve enflasyonu artıracağı uyarısında bulundu. Lagarde, veriye dayalı para politikası uygulayacaklarını belirterek, belirsizlik nedeniyle faiz konusunda önceden bir taahhüt vermediklerini ifade etti.

Türkiye'deki Ekonomik Gelişmeler

Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi %0,50 değer kaybederek 9,810.94 puan ile günü kapadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gecelik borç verme faiz oranını %46'ya çıkardı.

Döviz piyasası da volatil bir seyir izliyor. Dolar/TL, %0,2 düşüşle 37,8160'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında %0,5 artışla 37,9870 seviyesinden işlem görüyor.

Bugün, yurt içinde tüketici güven endeksi, dışarıda ise Avro Bölgesi cari işlemler dengesi takip edilecek. BIST 100 için teknik açıdan 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.700 ve 9.600 seviyelerinin ise destek konumunda olduğu belirtiliyor.