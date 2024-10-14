Küresel Piyasalarda Olumlu Başlangıç: Ekonomik Veriler ve Beklentiler

Küresel Piyasalarda Pozitif Seyir

Küresel piyasalar, ABD'de ekonominin yumuşak iniş yapabileceği beklentilerinin sürmesi ve Çin Maliye Bakanı'nın hafta sonu yaptığı açıklamalarla haftaya olumlu bir çizgide başladı.

ABD Ekonomisi Üzerine Beklentiler

Bir süredir ABD'deki enflasyon baskılarının azalması yönündeki güvenin artması, geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin ardından temkinli bir duruşa dönüştü. Eylül ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda değişim göstermedi, ancak yıllık bazda %1,8 arttı, bu da beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi. Fed’in Politika Faizine Yönelik Beklentiler

Gelişmeler, Fed’in gelecek ay politika faizini sabit tutabileceği beklentisini artırırken, yıl sonuna kadar iki toplantıda toplam 50 baz puanlık indirim yapılacağına dair beklentiler güçlenmeye devam etti.

Şirket Sonuçları ve Piyasalardaki Etkisi

ABD’nin bilanço sezonunda şirket finansal sonuçlarının açıklanması hisse ve sektör bazındaki oynaklığı artırma potansiyeli taşıyor. JPMorgan Chase ve Wells Fargo’nun üçüncü çeyrek net karları geçen yıla göre düşüş gösterirken, JPMorgan’ın hisseleri %4,4, Wells Fargo’nun hisseleri ise %5,6 değer kazandı.

Avrupa ve Asya Piyasaları

Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları merakla bekleniyor. ECB’nin faiz indirimlerine devam etmesi bekleniyor.

Asya piyasalarında ise Hong Kong hariç alış ağırlıklı bir hareket gözlemlenirken, Türkiye'de Borsa İstanbul %0,98 kayıpla 8.876,22 puandan günü kapattı. Çin'in Ekonomik Açıklamaları

Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, piyasaları canlandırmaya yönelik somut adımlar atılmadığına dikkat çekti ancak yerel yönetimlerin borç problemlerini çözmek için tahvil çıkarımını artıracaklarını duyurdu. Eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) %0,4, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise %2,8 oranında geriledi.

Yurt İçindeki Gelişmeler

Yurt içinde Dolar/TL, %0,3 artışla 34,2834’ten kapanırken, bugün itibarıyla 34,2870 seviyesinden işlem görüyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye’nin 2024 için büyüme beklentisinin %3 olduğunu bildirdi.

Sonuç olarak, yıllık enflasyon beklentileri ve veri gündemleri yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor, piyasalardaki hareketlilik sürüyor.