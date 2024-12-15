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Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Spot doğal gaz piyasında 1000 metreküp gazın fiyatı 12 bin 440,95 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi 12,5 milyon lira oldu.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 14:31
Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi Artış Gösterdi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar Arttı

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 440 lira 95 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada işlem hacmi 12 milyon 516 bin 541 lira olarak gerçekleşti. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 702 bin 763 lira olarak kaydedilmişti.

Gaz Ticaret Miktarları ve Fiyatlar

Son gün itibarıyla gaz ticaret miktarı 1 milyon 15 bin metreküp olarak belirlenirken, piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 63 lira ve satış fiyatı ise 11 bin 818 lira 90 kuruş olarak açıklandı.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün toplam 235 milyon 306 bin 759 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 235 milyon 265 bin 851 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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